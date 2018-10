"Acest rezultat arata ca majoritatea romanilor nu au niciun interes in a-si vedea tara discriminand cuplurile de acelasi sex. Schimbarea propusa a fi adusa Constitutiei ar fi fost un clar pas inapoi pentru drepturile persoanelor LGBTI si ne bucuram ca aceasta idee intoleranta asupra conceptului de familie nu a primit sustinerea cetatenilor Romaniei. Ceea ce ar trebui sa conteze intr-o familie este pe cine iubesti, nu sexul persoanei de langa tine", a transmis presedintele Grupului S&D din PE, germanul Udo Bullmann, intr-un comunicat de presa."Grupul nostru a fost intotdeauna varful de lance al luptei pentru drepturile LGBTI si vom sustine acest lucru oriunde le vom vedea amenintate. Speram ca Guvernul Romaniei va asculta alegatorii si se va concentra pe problemele care conteaza pentru acestia. De asemenea, incurajam Guvernul sa inainteze lucrul pentru legislatia parteneriatului civil, care este inca in pregatire.Am sustinut de mult timp faptul ca toate statele membre UE trebuie sa recunoasca parteneriatele civile si casatoriile persoanelor de acelasi sex, astfel incat cetatenii sa aiba statutul si drepturile protejate atunci cand intra intr-un alt stat membru UE. Acesta este un impediment clar in calea dreptului la libera circulatie al cetatenilor, lucru pe care UE are datoria de a-l rezolva", a mai spus Bullmann.V.D. ...citeste mai departe despre " Social-democratii europeni: Romanii au respins pasul inapoi. Speram ca Guvernul se va concentra pe problemele care conteaza " pe Ziare.com