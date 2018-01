Social democratii nominalizeaza azi un nou premier. Dragnea nu face nicio propunere pentru ca are "o mana foarte proasta"

Asta dupa ce pesedistii au votat luni seara sa ii retraga sprijinul premierului Tudose, iar aceasta si-a semnat demisia, impreuna cu vicepremierul Marcel Ciolacu, imediat dupa CEx.Dragnea a anuntat ca el nu va face nicio propunere, pentru ca e evident ca "are o mana foarte proasta"."Se pare ca eu am o mana foarte proasta, nu numai in ce priveste propunerile de premier, ci si in alte zece cazuri. Ca atare, le-am spus colegilor ca de aceasta data nu voi mai face nicio propunere. Maine eu voi vota propunerea care iese din dezbatere, dar imi voi asuma aceast vot pentru ca au fost cazuri in care asta vara au fost colegi care nu au votat pentru Mihai Tudose si acum au votat pentru Mihai Tudose. Le-am spus sa se gandeasca bine in noaptea asta, le-am zis ca vom sta pana iese fum alb aici la PSD", a declarat Liviu Dragnea.In schimb, liderul PSD a spus ca nu vede niciun motiv sa-si dea demisia din fruntea partidului si nici ca Iohannis sa nu numeasca inca un premier social-democrat, avand in vedere ca PSD-ALDE inca detin majoritatea.Demisia lui Mihai Tudose va fi trimisa azi lui Klaus Iohannis, insa exista voci care sustin ca presedintele ar putea sa nu o accepte.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a avertizat insa luni, la TVR, ca, daca Iohannis va refuza sa numeasca un premier de la PSD, se va trece la "solutia de avarie", suspendarea sefului statului pe motiv ca nu respecta Constitutia."Vom merge la Cotroceni cu o lista de semnaturi ale parlamentarilor, ca sa demonstram faptul ca exista o majoritate parlamentara. In acel moment, domnul Klaus Iohannis nu va putea sa spuna ca nu este o majoritate. Vom demonstra ca avem o majoritate calificata pentru a trece un nou guvern in Parlament.Daca domnul presedinte Klaus Iohannis nu va dori sa propuna premierul de la PSD catre Parlament, atunci vom trece la solutia de avarie. Daca nu se respecta Constitutia Romaniei, care spune foarte clar ca, daca exista o majoritate calificata...In cazul in care presedintele Romaniei nu va respecta Constitutia Romaniei este un motiv de suspendare a presedintelui", a declarat Lia Olguta Vasilescu.I.O. ...citeste mai departe despre " Social democratii nominalizeaza azi un nou premier. Dragnea nu face nicio propunere pentru ca are "o mana foarte proasta" " pe Ziare.com