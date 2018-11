Solutia PSD dupa ce Iohannis i-a refuzat pe Laufer si Olguta Vasilescu: Ii propune tot pe ei, dar cu rocada intre ministere

Stefanescu s-a declarat socat de anuntul presedintelui si a spus ca o replica pe masura a Guvernului PSD-ALDE este sa se duca la Cotroceni cu aceleasi doua propuneri, doar ca facand rocada intre ministere."Este inadmisibil modul in care se comporta presedintele Romaniei. Aici vorbim de sabotarea continua a intereselor romanesti. Cum poti sa refuzi niste ministri fara niste explicatii pentru romani. Adica pe ce considerente refuzi? Totusi declaratiile astea halucinante trebuie sa se opreasca odata si dl Iohannis sa intre in limitele constitutionale. Ce motiv are s-o refuze pe Olguta Vasilescu?Cand vorbim de Iohannis exista riscuri. Intr-o tara normala nu s-ar fi petrecut asa ceva niciodata, dar noi ne-am obisnuit cu reactiile dl Iohannis. Ba sa sustina abuzurile. (...) Cand coalitia de guvernare propune ceva nu faci decat sa iei act", a spus Stefanescu, la Antena3, atragand atentia ca seful statului e obligat de Constitutie sa motiveze atunci cand refuza numirea unui membru al Guvernului."Se pat face multe lucruri, putem face rocada, sa propunem pe Olguta la Dezvoltare si Ilan la Transporturi si sa nu poata refuza. In orice caz suntem socati. Olguta Vasilescu e unul dintre cei mai buni manageri pe care i-am avut. Nu sunt schimbatoare vremurile si oamenii de partid sunt oameni competenti.In functie de ce ne-am propus trebuie sa apasam un pic pe acceleratie, pentru ca in ultima perioada am tot fost sicanati de dl Iohannis, de grupurile #rezist si de rezolutia in PE si de grupurile in Parlamentul European", a mai spus secretarul general al PSD.Amintim ca, potrivit Constitutiei, presedintele poate refuza, o singura data, motivat, propunerile de numiri in guvern. Astfel, daca PSD va merge pana la capat cu ideea rocadei, Iohannis nu va avea ce face decat sa ii numeasca.Vezi aici declaratia presedintelui Iohannis. Paul Stanescu nu pleaca din Guvern, Olguta Vasilescu ramane pe-afaraLa acest moment, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sunt in biroul liderului PSD de la Camera Deputatilor. Cei doi se intalnisera pentru a discuta despre primirea pe care o vor face miercuri presedintelui Parlamentului European si mai multor lideri europeni care vin la B ...citeste mai departe despre " Solutia PSD dupa ce Iohannis i-a refuzat pe Laufer si Olguta Vasilescu: Ii propune tot pe ei, dar cu rocada intre ministere " pe Ziare.com