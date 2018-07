Mai concret, actualul sef al statului ar fi reales de 43% dintre cei care au participat la sondajul aferent lunii iunie, citat de Stiripesurse.ro.Fata de editia precedenta a cercetarii de piata, Iohannis a crescut cu 4%.Seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ar fi votat de 22% dintre intervievati, stagnand astfel in preferintele alegatorilor.Totusi, partenerul sau de alianta, social-democratul Liviu Dragnea, a coborat de la 22% la 12%.In plus, fostul premier Dacian Ciolos , liderul partidului Miscarea Romania Impreuna (MRI), a crescut de la 4% in aprilie la 10% in iunie.Studiul CURS de tip Omnibus a avut loc in perioada 23 iunie - 1 iulie, pe un esantion national de 1067 de persoane, avand o eroare statistica de +/- 3%, la un nivel de incredere de 95%.Centrul de Sociologie Urbana si Regionala SRL are mai multi actionari, printre care Dorel Abraham (30,15%), care e si presedinte, Nica Augustin Stoica (13,2%) si Mircea Petru Capros (10%).Citeste si: PSD a ajuns la 28%, sub PNL. Cum stau celelalte partide intr-un sondaj IMAS, prezentat de USR ...citeste mai departe despre " Sondaj CURS despre alegerile prezidentiale: Iohannis are o cota zdrobitoare. Dragnea pierde mult teren si e depasit de Tariceanu " pe Ziare.com