Sondaj IMAS: Pentru prima data dupa alegerile parlamentare din 2016, PSD a fost depasit de PNL

In cercetarea obtinuta de Adevarul se mai arata ca USR a scazut in preferintele alegatorilor, partidul lui Dacian Ciolos stagneaza iar partidul lui Victor Ponta ar trece pragul electoral.Iata datele sondajului IMAS realizat in luna decembrie privind intentia de vot pentru Parlament:PSD 25,2%PNL 26,1%USR 11,5%MRI 8,1%ALDE 9,6%PMP 2,5%UDMR 4,6%Pro Romania 6,2%PNTCD 1,6%PRM 1,9%Alt partid 2,7%Sondajul a fost realizat pe un esantion de 1.010 persoane. Marja de eroare este de + / - 3,1%.In sondajul IMAS comandat de Uniunea Salvati Romania pentru luna noiembrie PSD se afla la 24,9% din optiunile de vot.Acesta era urmat de PNL cu 23,3% si USR cu 14,8%.Conform sondajului, ALDE avea 11,7%, MRI 8,2% (in scadere fata de octombrie si septembrie), UDMR 5,8%, PRM 2,4%, PMP 2,1%, PNTCD 2,0% si PRU 0,3%.Iata si cifrele sondajului IMAS comandat de USR cu privire la intentia de vot in luna octombrie 2018:PSD - 27,6%PNL - 21,9%USR - 13,1%MRI - 9,6%ALDE - 10,6%PMP - 4,1%UDMR - 4,7%PNTCD - 1,2%PRU - 0,3%PRM - 1,6%Alt partid - 5,3%.