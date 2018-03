Sorin Ionita: Coalitia de guvernare a adoptat Planul B, dupa vizita lui Timmermans. La Bucuresti se fac legi cu structuri verbale rusesti

"Discursul lui Frans Timmermans a fost destul de unilateral si lipsit de ambiguitate, in sensul ca e foarte greu sa rasucesti ce a spus el. In mod clar a fost de partea justitiei, in mod clar a venit sa dea peste nas Guvernului si coalitiei de guvernare. La fel de clar e si ca ei au acum dificultati sa o scoata la capat prin declaratii.Dragnea, Dancila si ceilalti mi se pare ca au fost destul de temperati, au adoptat Planul B: si-au energizat vuvuzelele si social-media ca sa dea in Frans Timmermans, pentru ca ei insisi prea pe fata nu puteau sa o faca, era chiar greu, ei au nevoie de Timmermans si de CE daca chiar vor sa aiba un succes anul asta in povestea cu Schengen (care, pana la urma, ne trebuie tuturor, e destul de jenant sa ramanem in afara lui) ", a declarat Sorin Ionita pentru Ziare.com.Citeste si:Timmermans, despre Justitia din Romania: Ati alergat un maraton si sunteti pe ultima 100 de metri. Nu va opriti si nu alergati in directia opusa!Timmermans, fata in fata cu Comisia Iordache: Romanii vor sa vorbim de problemele lor, nu de reforma Justitiei, mai ales daca e facuta pentru interese personaleTimmermans, despre cererea de revocare a lui Kovesi: Verificarea magistratilor nu trebuie facuta de politicieni sau GuvernDragnea, dupa intalnirea cu Timmermans: Din partea mea nu a existat niciun fel de actiune impotriva sistemului judiciarDragnea spune ca Timmermans a inteles ca Legile Justitiei nu sunt date pentru anumite persoaneUn festival de anti-europenismInvitat sa comenteze lipsa oricarei reactii din partea Guvernului Romaniei si in special a premierului Dancila dupa intrevederea avuta joi cu Frans Timmermans, Sorin Ionita a spus ca nu a fost o simpla intamplare, stiut fiind ca Liviu Dragnea si Viorica Dancila "se coordoneaza"."Inainte, cu precedentii prim-ministri, puteai sa mai suspectezi ca au idei proprii, dar acum e clar ca s-a mers conform planului: Mergem pe burta si ii punem pe 'baieti' sa vorbeasca la televizor. Asta am si vazut aseara: un concert de aberatii, un festival de anti-europenism, pentru ca nu s-a ramas la subiectul Timmermans sau la europenism, ci s-au scos de prin cutiut ...citeste mai departe despre " Sorin Ionita: Coalitia de guvernare a adoptat Planul B, dupa vizita lui Timmermans. La Bucuresti se fac legi cu structuri verbale rusesti " pe Ziare.com