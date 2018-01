Sova: Minutul unui ministru al Transporturilor, prea scump pentru a petrece ore in sir calatorind

"Eu apreciez ca minutul unui ministru al Transporturilor este prea scump pentru a petrece ore in sir calatorind catre diverse santiere", a declarat Lucian Sova, propunerea PSD pentru functia de ministru al Transporturilor.El a spus ca secretarii de stat trebuie sa stea mai mult pe teren."Apreciez ca sefii de companii trebuie sa-si foloseasca aparatele imense pe care le au la dispozitie pentru monitorizarea de o maniera preventiva a ceea ce se intampla pe santiere, astfel incat sa evitam situatii ca atunci, sigur, in conformitate cu procedurile, cand ajungem la receptie, sa vedem ca exista neconformitati si sa ne pregatim sa privim la segmente de autostrada aparent gata, dar care nu ar putea fi folosite imediat", a mai spus Sova.Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe Lucian Sova, candidatul PSD la functia de ministru al Transporturilor, cu 32 de voturi "pentru" si 11 "impotriva".Ziare.com va prezinta audierile din comisii si desfasurarea dezbaterilor din Parlament. Urmariti alaturi de noi prestatiile ministrilor si a premierului Viorica DancilaCiteste si Cine este Lucian Sova, mutat de la Ministerul Comunicatiilor la Transporturi: Deputat PSD, apropiat al lui Hrebenciuc, cu dosar clasat de DNA ...citeste mai departe despre " Sova: Minutul unui ministru al Transporturilor, prea scump pentru a petrece ore in sir calatorind " pe Ziare.com