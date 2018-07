Speranta Cliseru, consilierul personal al Gabrielei Firea, numita prefect al Capitalei. Ciucu: Bucurestiul devine o afacere de casa a lui Pandele

Totodata, Executivul a hotarat incetarea exercitarii functiei de prefect al municipiului Bucuresti de catre Adrian Petcu.Speranta Cliseru (in stanga Gabrielei Firea in poza - n.r.) a fost numita in 2016 consilier personal al primarului Gabriela Firea, anetrior ea fiind administrator public al orasului Voluntari, considerata mana dreapta a lui Florentin Pandele.Experienta profesionala:- Green City Voluntari S.A. - Director general iunie 2015 - octombrie 2015- Institutia Primarului Orasului Voluntari, Director executiv 2013 - iunie 2015- Institutia Prefectului Judetului Ilfov, Prefect 2013-2014- Institutia Primarului Voluntari- Director ex. adj. 2013- Cabinet Senator Firea Gabriela, Consilier parlamentar 2012-2013- Institutia Primarului Voluntari, Administrator Public (contract de management); Bd Voluntari nr 74, Voluntari, Jud. Ilfov, in perioada 2011-2012- Institutia Primarului Voluntari, Director executiv; Bd Voluntari nr 74, Voluntari, Jud. Ilfov, in perioada 2004-2011- Isverna Prod SRL, Director comercial in perioada 2003-2004- SC Cuget Liber Poligraf SA (trust de presa) Director General; IC Bratianu nr 15, Constanta, in perioada: 2001-2002- Histria Shipmanagement SRL, Manager Comercial, 2000-2001- CNM Petromin SA, Director Comercial, Incinta Port Poarta 2 Constanta, in perioada: 1997-1999- Petroerm Shipmanagement Ltd, Piraeus, Grecia, Manager Comercial, 1995-1997 (contract de detasare)- CNM Petromin SA, Sef Serviciu Cooperare internationala, Incinta Port Poarta 2 Constanta, in perioada:1992-1995- Primaria Oras Eforie, Inspector de specialitate Control Comercial 1991-1992- Societatea de Constructii Hidrotehnice Cernavoda, economist, 1990-1991- Intreprinderea Miniera Dobrogea Constanta, economist, 1986-1990- Manager Proiect: "Eficienta in Primaria Voluntari", PHARE RO 2002/000-586.03.02, derulat in perioada 2005-2006- Manager Proiect: "Pasaj suprateran Pipera-Tunari", PHARE RO 2004-016-772.04.01.01.01.10, derulat in perioada 2006-2009- Manager proiect: "Actualizarea Strategiei de dezvoltare a orasului Voluntari", PO- DCA, cod SMIS: 12692, derulat in 2011Educatie si formare- Universitatea National ...citeste mai departe despre " Speranta Cliseru, consilierul personal al Gabrielei Firea, numita prefect al Capitalei. Ciucu: Bucurestiul devine o afacere de casa a lui Pandele " pe Ziare.com