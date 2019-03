Afirmatia a fost facuta in contextul in care Annegret Kramp-Karrenbauer a aparat modul in care Partidul Popular European (PPE) trateaza partidul populist de dreapta din Ungaria, Fidesz, scrie DW."Ne indoim cu totii ca Fidesz reprezinta valorile si principiile PPE", a declarat sefa CDU intr-un interviu acordat publicatiei germane Der Spiegel.Ea a afirmat ca, totusi, ar trebui sa i se mai dea inca o sansa, insa "cu siguranta, ultima".Potrivit sursei citate, social-democratii, verzii, ecologisti si liberalii din Germania au criticat decizia PPE prin care s-a evitat excluderea Fidesz si i-au acuzat pe conservatori ca ar continua sa-l protejeze pe Viktor Orban.In replica, sefa CDU a cerut SPD "sa devina activi pe plan european impotriva partidului lor sora din Romania, PSD"."Noi am facut un prim pas, acum ceilalti ar trebui sa urmeze exemplul nostru", a adaugat Annegret Kramp-Karrenbauer. Ea a mai spus ca PSD si liderul partidului, Liviu Dragnea, sunt, de asemenea, acuzati de autoritarism si coruptie.Amintim ca Partidul Popularilor Europeni a decis, miercuri, suspendarea FIDESZ, partidul premierului ungar Viktor Orban, pe fondul ingrijorarii ca a incalcat principiile Uniunii Europene privind statul de drept.Vezi si Ministrul german de Externe spune ca UE ar trebui sa taie fondurile tarilor care incalca principiile Uniunii: Un exemplu - Romania ...citeste mai departe despre " Succesoarea lui Merkel cere social-democratilor din Germania sa taxeze PSD " pe Ziare.com