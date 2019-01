Sute de absolventi ai Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi cer demisia lui Tudorel Toader din functia de rector

"Pentru orice absolvent de universitate, alegerea rectorului intr-o functie atat de inalta constituie un prilej de mandrie si un temei serios pentru a o recomanda celor care intentioneaza sa urmeze studii superioare. Este regretabil ca acest sentiment de mandrie s-a disipat, capatand conotatii ce ar putea fi catalogate stanjenitoare, atunci cand am observat ca cel ales ar trebui sa consolideze statul de drept il demoleaza, cand cel care ar trebui sa puna umarul la crearea unor legi in care cetatenii statului respectiv sa se simta in siguranta il vulnerabilizeaza si atunci cand cel care ar trebui sa-si puna cunostintele in slujba binelui comun si a evolutiei societatii nu face decat sa fraternizeze cu cei care incalca legile statului.Mandria de a fi absolvent al Universitatii se transforma in discutii lungi in care incerci, impreuna cu alti fosti colegi, sa intelegi ce se intampla si cum a fost posibila aceasta degradare morala si inversare a valorilor vazand cum cel mai de seama exponent al unei institutii-simbol, asimilate orasului Iasi, este lasat sa reprezinte in continuare un corp profesoral de elita, pe care multi dintre noi l-am vazut ca un model de competenta, profesionalism si verticalitate", se arata in scrisoare semnata pana la aceasta ora de 239 de absolventi ai universitatii iesene."Noi, absolventi mai vechi si mai noi ai Universitatii 'Al. I. Cuza' din Iasi, va cerem in mod public demisia pentru prejudiciul de imagine pe care il aduceti unui simbol al invatamantului romanesc, dar si un simbol pentru fiecare dintre noi in parte.Daca aceasta institutie reprezinta ceva pentru dvs., daca vreti sa o aparati si sa o protejati si nu vreti ca numele ei sa fie asociat cu o coalitie care legifereaza si guverneaza numai in interes propriu, singurul gest de demnitate si de respect ar fi renuntarea la functia de rector", se mai arata in scrisoare.Universitatile partenere vor afla cine este Tudorel Toader"Primul pas este sa strangem semnaturi si apoi le vom depune la registratura universitatii. Am tradus scrisoarea in engleza, franceza, spaniola, germana si miercuri avem stabilita o intalnire cu profesorii de la Konstanz, o universitatea partenera Cuza. Vom trimite scrisori si vom merge la universitatile din afa ...citeste mai departe despre " Sute de absolventi ai Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi cer demisia lui Tudorel Toader din functia de rector " pe Ziare.com