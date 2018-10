Sute de presedinti de sectii de vot din intreaga tara se retrag inainte de referendum

Presedintele Biroului Electoral Judetean (BEJ) Cluj, Anca Groza, a declarat, marti, ca in Corpul Expertilor Electorali din judet sunt inscrise 1.800 de persoane, astfel ca exista o rezerva suficienta."In judetul Cluj sunt 656 de sectii de votare cu tot atatia presedinti, din care circa 270 au renuntat din diverse motive si se inlocuiesc, cata vreme in Corpul Expertilor Electorali din judet, de unde au fost trasi la sorti, sunt inscrise 1.800 de persoane.Multi au renuntat din motive personale, nu vor fi in localitate, merg la nunti, listele sunt din 2016, unii aveau alte numere de telefon atunci, nu are legatura cu boicotul despre care se vorbeste. Nu exista pericolul ca de referendum sa fie sectii de votare fara presedinti, inlocuirile se rezolva in timp util", a spus Groza.Potrivit acesteia, presedintii sectiilor de votare se mai pot retrage pana la constituirea birourilor sectiilor de votare, dupa care pot fi inlocuiti doar din motive de boala sau deces, iar daca absenteaza in zilele referendumului risca sanctiuni legale.Presedintele BEJ Bihor, Iuliana Crisan, a declarat, la randul sau, ca au renuntat la functie aproximativ 120 de presedinti de sectii de votare."Persoanele care s-au retras au invocat motive obiective, renuntarea se face doar in cazuri justificate. Multi au motivat ca pleaca in concediu, aveau bilete luate dinainte, s-a prezentat o doamna care era insarcinata, a spus ca nu stia ca va fi organizat referendum. Era cu dovada la purtator.Toti au fost inlocuiti, nu este nicio problema sa ramana sectiile fara presedinti. In Corpul Expertilor Electorali din judetul Bihor sunt 1.800 de persoane, se pot efectua inlocuiri", a spus Crisan.In judetul Bihor sunt 650 de sectii de votare.De asemenea, presedintele Biroului Electoral Judetean Timis, Titu Birceanu, a precizat, marti, ca din cei 597 de presedinti de sectii de votare din judet, aproximativ 150 au depus cereri de retragere de la referendum."Au fost depuse aproximativ 150 de cereri de renuntare. Majoritatea presedintilor sectiilor de votare au invocat ca motive faptul ca au diferite evenimente pentru ziua de sambata, cumva i-a incurcat ziua de sambata. Majoritatea oamenilor invoca motive obiective, ca nu pot sa fie dou ...citeste mai departe despre " Sute de presedinti de sectii de vot din intreaga tara se retrag inainte de referendum " pe Ziare.com