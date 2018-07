Tariceanu ameninta cu suspendarea lui Iohannis si explica de ce nu este acum in tara: Imi luasem biletele sa plec

"Chiar vineri am avut o discutie cu dl Dragnea pe acest subiect, iar raspunsul meu e foarte clar, l-am spus si domnului Dragnea, nu am nimic de ascuns, nu facem politica in secret. Prin urmare, voi sustine o decizie a coalitiei care urmeaza sa demareze un proces de suspendare, o procedura de suspendare.Din pacate, in Romania nu exista instrumente intermediare de sanctionare a unor nereguli, derapaje la nivelul presedintelui Romaniei. Exista o arma care e devastatoare, care este suspendarea, si de aceea in trecut mi-am exprimat retinerile. Insa ALDE apara drepturile si libertatile cetatenilor, si sigur decizia CCR de a o revoca pe Kovesi nu e o decizie care sa ne lase indiferenti si asteptarea noastra este ca presedintele sa puna in aplicare aceasta decizie. De aceea, in conditiile in care presedintele refuza in continuare sa ia aceasta decizie, se pune problema declansarii unei proceduri de suspendare", a declarat Calin Popescu Tariceanu, la Romania TV.Acesta a mai spus ca in zilele urmatoare va avea loc o discutie in coalitie in care se va decide."In acelasi timp, si mi-am exprimat ingrijorarea si in cadrul coalitiei, se pare ca nu sunt suficiente voturi pentru a initia acest demers, pentru ca multi parlamentari au plecat in vacanta, dar sigur ca eu sper ca toata masurile necesare sa fie luate de catre majoritate si atunci sigur ca odata cu obtinerea unei situati clare privind prezenta putem sa discutam mai departe care sunt pasii care trebuie urmati", a mai spus Tariceanu.Seful Senatului si-a explicat duminica plecarea din tara, desi Liviu Dragnea anuntase pentru luni sedinta a coalitiei, spunand ca isi luase biletele pentru patru zile, stiind ca sesiunea extraordinara a Parlamentului se va finaliza."Dupa cum stiti, Parlamentul intra de obicei in vacanta de la 1 iulie. Noi am discutat ca vom face o sesiune extraordinara care va dura o saptamana. In functie de asta ne-am programat o vacanta foarte scurta de 4 zile in strainatate. Dar sesiunea extraordinara s-a extins pentru doua saptamani. Intre timp imi luasem biletele sa plec in aceasta scurta vacanta care ar fi cazut in afara sesiunii extraordinare. Cand sunt absent, deleg atributiile mele unui vicepresedinte, Adrian Tutuianu de la PSD, timp de 4 zil ...citeste mai departe despre " Tariceanu ameninta cu suspendarea lui Iohannis si explica de ce nu este acum in tara: Imi luasem biletele sa plec " pe Ziare.com