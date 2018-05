Tariceanu, despere taierea fondurilor pentru tarile care incalca statul de drept: Nu trebuie sa luam lumina de la CE in orice

Este oficial: Comisia Europeana a propus taierea fondurilor UE pentru tarile care incalca statul de drept"Nu stiu, puteti sa intrebati Comisia. Vreau sa fac o observatie. Exista de foarte multe ori tendinta in Romania de a considera o afirmatie facuta de catre Comisia Europeana ca adevarul absolut. Sa stiti ca la Comisia Europeana lucreaza functionari, unii de foarte buna calitate fara indoiala, si care au si ei dreptul sa greseasca si sa se insele. Problema este daca cei care lucreaza la Uniunea Europeana fac aceste analize in mod corect, obiectiv, cu buna credinta sau nu.In trecut am vazut de foarte multe ori rapoarte, ma refer la rapoartele MCV, care dovedeau o slaba informare si i-am spus-o si presedintelui Juncker, si prim-vicepresedintelui Timmermans. Le-am spus tuturor - nu sunt corect facute rapoartele, nu sunt obiective, nu sunt bazate pe informatii, sunt propagate diverse informatii din spatiul public care nu au niciun fel de suport adevarul", a sustinut Tariceanu.Tariceanu a afirmat ca nu este obligatoriu "sa luam lumina" de la Comisia Europeana in orice privinta."Acest lucru cred ca Romania poate sa-l spuna foarte transant si sa discutam. Am si discutat in acest sens cu reprezentantii Comisiei, ma refer atat la presedintele Comisiei, cat si la primul vicepresedinte si le-am spus aceste lucruri foarte direct si cred ca relatia trebuie pusa nu intr-un raport de subordonare.Romania este una din tarile membre ale Uniunii Europene care contribuie la constructia europeana, Comisia Europeana este un instrument care ne ajuta ca sa ne armonizam punctele de vedere, dar nu este cel de la care trebuie sa luam obligatoriu lumina in orice privinta. Trebuie sa ne spunem punctul de vedere argumentat, obiectiv si trebuie sa se tina cont de el", a spus Tariceanu.Propunerea de buget pentru perioada 2021-2027, prezentata miercuri de Comisia Europeana in Parlamentul European, conditioneaza finantarea europeana de respectarea statului de drept. Practic, Uniunea va putea sa suspende, sa reduca sau sa restrictioneze accesul la finantare in mod proportional cu n ...citeste mai departe despre " Tariceanu, despere taierea fondurilor pentru tarile care incalca statul de drept: Nu trebuie sa luam lumina de la CE in orice " pe Ziare.com