Tariceanu, despre abuzul in serviciu: E o mostenire comunista. Putem merge pe dezincriminare

Intrebat daca ar fi de acord cu un prag valoric pentru abuzul in serviciu, Calin Popescu Tariceanu a raspuns: "Nu. Eu as fi de parere cu totul altceva si anume sa ne raportam la legislatia europeana care constituie un model fara indoiala si pentru Romania, sa ne uitam ca sunt tari in care nu exista aceasta prevedere de abuz in serviciu.Sa tinem cont de faptul ca aceasta prevedere este o mostenire din perioada comunista si stalinista si sa facem un Cod Penal care sa fie modern, comparabil cu prevederile care se regasesc la nivel european."Chestionat daca afirmatia sa ar putea fi interpretata ca o propunere de a dezincrima abuzul in serviciu, seful Senatului a replicat: "Putem sa mergem si pe aceasta formula. Am discutat cu reprezentantii unor mari tari din UE, unde nu exista aceasta prevedere in Codul Penal. La noi mostenirea comunista, vedeti ca suntem la 30 de ani de la caderea comunismului si inca suntem nostalgici. Nu eu.Vad ca sunt multi nostalgici dupa acea perioada. De ce? Pentru ca aceste precaderi din Codul Penal erau folosite cu precadere ca instrumente politice de eliminare a unora care sunt incomozi. La fel cum s-a intamplat in ultima perioada si in Romania. Nu e nicio diferenta."In opinia lui Calin Popescu Tariceanu, functionarii publici pot fi sanctionati administrativ si nu in baza unei prevederi din Codul Penal referitoare la abuzul in serviciu."Sunt sanctiuni administrative. Putem sa ne orientam foarte bine dupa legislatia care functioneaza in alte state. La noi rezultatele aceste campanii pe care am vazut-o desfasurata in ultimii ani se vad. Romania sta prost la absorbtia fondurilor europene, sta prost cu implementarea proiectelor. De ce? Din acest motiv, pentru ca functionarii din ministere nu mai vor sa semneze, pentru ca au toti grija familiei, grija locului de munca si in final a propriei libertati si nu vor sa se mai angajeze in nici un fel.Daca vrem sa stam pe loc si, dupa aceea, sa ne plangem tot timpul ca nu absorbim fonduri europene, ca nu se fac proiecte, mentinem chestiunea aceasta. Cred ca trebuie sa facem o alegere. Pana la urma, politica penala o face Parlamentul si nu o face sistemul juridic", a completat liderul ALDE, dupa sedinta Biroului Permanent al Senatului.