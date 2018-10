Tariceanu, despre dezbaterea din comisia LIBE: Luarile de pozitie au dovedit o lipsa de informare

"Nu sunt incantat de postura in care s-a aflat Romania in dezbaterea din Comisia LIBE, dar, din punctul meu de vedere, sa nu ne mire ca, dupa ani de zile in care am exportat disputele politice interne la Bruxelles, ne trezim in fata unei astfel de situatii.Pe de alta parte, sigur ca Comisia Europeana nu este deloc confortabila cu aparitia acestor protocoale care dovedesc fara putinta de tagada ca in Romania putem sa discutam despre orice in privinta statului de drept, dar nu avem stat de drept", a sustinut Calin Popescu Tariceanu, la Antena3.Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a criticat, luni, modificarea Legilor Justitiei, afirmand ca CE nu va ezita sa aduca "in fata instantei guvernul roman daca regulile sunt incalcate"."Aceasta dezbatere, in care s-au folosit foarte multe generalitati, in care am asistat la luari de pozitie care dovedesc, asa cum spunea si ministrul Toader, si o lipsa de informare, si o lipsa de buna credinta, va pregati dezbaterea care va avea loc pe data de 3 octombrie, dezbatere care in mod normal ar trebui sa se incheie cu o rezolutie, rezolutie care stim ca a fost amanata pentru luna noiembrie.Legile de organizare a justitiei nu au cum sa afecteze lupta impotriva coruptiei (...) Chiar si asa, putem sa aratam, cum am aratat si pana acum, ca avem deschiderea necesara la dialog, atat cu Comisia Europeana, cat si cu Comisia de la Venetia, sa putem sa discutam care sunt observatiile lor", a mai spus Tariceanu."Sunt multe agende individuale, sunt agendele unor partide, sunt agendele gruparilor care se fac in perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European si, mai ales, pentru configurarea politica de dupa Parlamentul European care influenteaza aceasta dezbatere si sigur ca, as putea spune, Romania a cazut intr-un moment prost din acest punct de vedere, mai ales ca, in loc sa facem o figura buna in perspectiva pregatirii presedintiei Consiliului European, noi suntem subiectul unei astfel de dezbateri care afecteaza, fara indoiala, imaginea Romaniei", adauga presedintele Senatului.Frans Timmermans a exprimat preocupare in legatura cu reformarea Legilor Justitiei in Romania si a formulat semne de intrebare privind procedura care a condus la demiterea procurorului-sef al DNA Laura Codruta Kovesi."Suntem cu totii constienti ...citeste mai departe despre " Tariceanu, despre dezbaterea din comisia LIBE: Luarile de pozitie au dovedit o lipsa de informare " pe Ziare.com