Tariceanu exclude varianta unei posibile OUG pentru modificarea Codurilor Penale

Acesta a transmis ca "trebuie urmata calea parlamentara" si ca nici asumarea raspunderii Guvernului pe modificarea legislatiei penale nu va avea loc."Nu am discutat de niciun fel de ordonanta pe modificarea Codurilor. Scoateti din discutie. Va spun oficial vom merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare. Nici pe asumarea raspunderii. Mergem pe calea dezbaterii parlamentare", a sustinut Tariceanu.Acesta a precizat ca la de sedinta Coalitiei de luni, cu Liviu Dragnea si Viorica Dancila, nu s-a discutat despre modificarea Codurilor."Ministrul Justitiei elaboreaza un document pe care MAE si Ministerul pe Afaceri Europene sa il comunice partenerilor europeni. Acest document vizeaza o prezentare in rezumat a modificarilor care urmeaza sa fie adoptate pe Codul de Procedura Penala si Codul Penal", a spus el.Liderul ALDE considera ca este nevoie de o informare corecta, obiectiva a ceea ce se urmareste in Parlament, pentru ca a vazut o serie de stiri false cu privire "la anumite asa zise modificari care ar urma sa se faca".Amintim ca vicepresedintele PSD Gabriela Firea, primar general al Capitalei, a anuntat, vineri, ca in aceasta saptamana juristii partidului vor analiza posibilitatea ca modificarea Codurilor Penale sa se faca prin OUG.