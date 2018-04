Tariceanu il contrazice pe Iohannis: Puterea de cumparare a romanilor a crescut in ciuda inflatiei

Tariceanu spune ca majorarea salariilor si pensiilor a dus la cresterea puterii de cumparare a romanilor, in ciuda faptului ca inflatia este la un nivel mai ridicat."Cred ca daca presedintele doreste sa se informeze si sa aiba o discutie cu membrii Cabinetului, cu primul-ministru, sigur ca acest lucru poate fi considerat ceva foarte util. (...)Nu vreau sa fac polemica cu presedintele. De principiu, in conditiile majorarii consistente a salariilor si pensiilor in Romania in anul 2017 si 2018, puterea de cumparare a romanilor, si acest lucru se vede in statistici, a crescut, in pofida faptului ca exista in momentul de fata un nivel de inflatie mai ridicat, dar acest nivel de inflatie urmeaza sa se domoleasca, linisteasca in a doua parte a anului. Pe ansamblu, va fi un nivel de inflatie care nu are nici pe departe cum sa erodeze puterea de cumparare. Deci majorarile consistente de salarii si pensii sunt cu mult peste nivelul de inflatie", a spus Calin Popescu Tariceanu.Presedintele Klaus Iohannis a atentionat Guvernul, in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, asupra faptului ca, dupa primele trei luni de aplicare, efectele noii legislatii privind salarizarea personalului platit din fonduri publice arata ca legea se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii de la care a emanat, in conditiile in care s-a intervenit cu exceptii punctuale pentru diferite categorii de personal, ceea ce anuleaza inclusiv caracterul unitar al intentiei legislative.Seful statului a precizat ca "suprapunerea Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificarea Codului Fiscal prin OUG 79/2017 a condus la diminuari salariale pentru unele categorii de personal, atat la nivel central, cat si local, consecinte negative pe care Guvernul nu le-a prevazut"."Desi au fost promise majorari de 25% ale salariilor incepand cu 1 ianuarie 2018, aceste cresteri au fost de fapt anulate prin artificiul fiscal al mutarii contributiilor sociale in sarcina angajatilor. Remedierea acestor deficiente a impus adoptarea de catre Guvern a unor ordonante care au adus modificari Legii 153, cum ar fi OUG 62/2017 si OUG 91/2017.Prin exceptiile intervenite de la regulil ...citeste mai departe despre " Tariceanu il contrazice pe Iohannis: Puterea de cumparare a romanilor a crescut in ciuda inflatiei " pe Ziare.com