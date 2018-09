Discutia dintre Tariceanu si europarlamentarii ALDE a durat mai bine de o ora, au relatat surse de la Bruxelles pentru Ziare.com.Parlamentarii europeni au vrut sa auda varianta acestuia despre violentele din 10 august, dar si despre referendumul pus la cale de majoritatea politica de la Bucuresti.Un punct sensibil pe agenda a fost votul dat de doua europarlamentare romane din partidul lui Tariceanu in cazul procedurii de activare a Art. 7 pentru Ungaria. In vreme ce, covarsitor, eurodeputatii au votat pentru activarea acestui articol, Norica Nicolai si Renate Weber au tinut partea lui Viktor Orban.Amintim ca, in 12 septembrie, Parlamentul European a decis, cu o generoasa majoritate, sa demareze procedura de activare a Art. 7 pentru Ungaria, acuzata ca incalca regulile statului de drept. Totusi, cativa eurodeputati care reprezinta Romania au decis sa il sustina pe Viktor Orban si sa voteze contra rezolutiei.Astfel, Renate Weber si Norica Nicolai (ambele ALDE) au votat contra rezolutiei pentru sanctionarea Ungariei condusa de Guvernul Viktor Orban. Totodata, impotriva au votat si Traian Ungureanu (PNL), Sogor Csaba si Iuliu Winkler (UDMR) . Si Laszlo Tokes a votat contra, insa el reprezinta acum Ungaria in PE.In cazul Romaniei, Parlamentul European va vota o rezolutie despre respectarea statului de drept in cea de-a doua sesiune plenara din luna octombrie (22-25 octombrie).Viorica Dancila a fost invitata la dezbaterea de la inceputul lunii octombrie, dar nu este clar daca va merge, asa cum a facut-o premierul Ungariei, Viktor Orban. ...citeste mai departe despre " Tariceanu, in fata europarlamentarilor din ALDE. Ce nemultumiri are Bruxelles-ul " pe Ziare.com