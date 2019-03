Tariceanu: Iohannis sicaneaza Guvernul prin trimiterea bugetului la Curtea Constitutionala

Tariceanu a declarat duminica seara, la Romania TV, ca la modul in care a fost construit bugetul s-a avut in vedere o diminuare a deficitului bugetar, dar proiectul de buget a pus accent pe investitii, care se cifreaza la 50 de miliarde de lei.In plus, liderul ALDE sustine ca multe dintre proiectele de infrastructura se vor axa pe zona Moldovei deoarece Autostrada Transilvania este realizata in buna masura, mai ramane tronsonul Pitesti - Sibiu ca un deziderat al autoritatilor, fiind prevazuti bani si pentru modernizarea caii ferate.Tariceanu a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis a ales sa sicaneze Guvernul deoarece a trimis bugetul la Curtea Constitutionala, precizand ca bugetul este un apanaj al Executivului si al Parlamentului."Presedintele ce a ales sa faca, ati vazut, e o sicanare evidenta a Guvernului. Eu nu imi aduc aminte ca vreun presedinte in trecut sa fi trimis bugetul la Curtea Constitutionala pentru ca bugetul este cu precadere un apanaj al Executivului si al Parlamentului si el nu contin elemente de constitutionalitate sau neconstitutionalitate, ca o lege diferita. Eu cred ca aici a gresit foarte mult. (...)Nu e in regula fara indoiala, nu e in regula, dar asa considera presedintele ca trebuie sa faca. Eu cred ca este prost pentru Romania. Adica in loc sa fie presedintele tuturor romanilor, a ales aceasta postura. Eu cred ca este o greseala majora", a precizat presedintele Senatului.Citeste si: Dancila spune ca Iohannis a atacat bugetul la CCR pentru ca se teme ca va duce la prea multe investitii.El s-a aratat convins ca pe data de 6 martie Curtea Constitutionala va debloca aceasta situatie."Pe 6 martie va fi decizia Curtii Constitutionale si prin urmare lucrurile se vor debloca, eu asa consider, nu are cum Curtea Constitutionala sa dea curs favorabil solicitarii presedintelui pe acest subiect, ar fi o postura inedita in care in afara de Guvern si Parlament am avea un jucator pe buget care nu are acest rol constitutional", a explicat Tariceanu.Liderul ALDE a mai spus ca nu urmeaza o criza economica chiar daca in anumite tari europene se inregistreaza o anumita incetinire a cresterii economice, iar economia romaneasca are perspective bune de crestere in ...citeste mai departe despre " Tariceanu: Iohannis sicaneaza Guvernul prin trimiterea bugetului la Curtea Constitutionala " pe Ziare.com