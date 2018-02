Tariceanu lanseaza un atac fara precedent asupra postului Digi24 si a DNA: Statul de drept din Romania este sub asediul sistemului paralel

"Statul de drept din Romania este sub asediul sistemului paralel de putere. Majoritatea romanilor vad cu ingrijorare ca Romania a cunoscut un regres urias in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale, inclusiv fata de primii ani de dupa 1990, cand o serie de institutii de forta nu se reformasera inca.In fiecare zi, la biroul de la Senat primesc sesizari din partea unor cetateni care condamna incalcari flagrante ale drepturilor si libertatilor. Cand merg in teritoriu, vorbesc cu oameni care imi impartasesc ingrijorarile lor. Pe prima pagina a ziarelor si la televiziuni, romanii au vazut o avalansa de cazuri care arata abuzurile comise de cei care lucreaza in asa-zisul camp tactic", sustine Tariceanu intr-o postare pe Facebook , fara a prezenta niciun fel de dovezi in sprijinul afirmatiilor sale.Calin Popescu-Tariceanu mai spune ca vede "pe zi ce trece oameni de la varful institutiilor de forta, unde coruptia iese la suprafata intr-o dimensiune uriasa si care refuza sa se supuna oricarui fel de control democratic", referindu-se la sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, care a refuzat in repetate randuri sa se prezinte in fata unei comisii parlamentare create de PSD-ALDE, in conditiile in care liderii aliantei sunt anchetati chiar de catre DNA."Stiu ca cei care semneaza pe statul de plata al statului paralel vor merge pana in panzele albe pentru a nega evidentele. Vor spune ca nu exista statul paralel, ca in Romania drepturile si libertatile cetatenilor sunt respectate la virgula si ca toate dezvaluirile din presa sunt exceptii ce trebuie ignorate. Este ceea ce face UM Digi 24, unde nu am auzit un cuvant despre abuzurile la care sunt victime cetatenii", sustine Tariceanu, intr-un atac fara precedent asupra postului de stiri Digi24.Liderul ALDE isi incheie postarea cu promisiunea ca va "contribui la demascarea manipularii la care sunt supusi cei care apartin unei minoritati si care aleg sa iasa in strada pentru a proteja, fara voie, sistemul paralel", cu referire la zecile de mii de romani care ies in strada de peste un an de zile in apararea justitiei si a statului de drept, dupa cum au apreciat si presedintele Klaus Iohannis, dar si ambasadele straine, presa l ...citeste mai departe despre " Tariceanu lanseaza un atac fara precedent asupra postului Digi24 si a DNA: Statul de drept din Romania este sub asediul sistemului paralel " pe Ziare.com