Tariceanu: Ordonanta 114 nu va fi "sub nicio forma" abrogata, taxa pe activele bancilor ar putea sa scada

"O sa astept concluziile colegilor mei senatori de la cele doua comisii, sa vedem daca au fost depuse amendamente, ce amendamente au fost depuse, pentru a face anumite ajustari, reglajul fin, dar ceea ce va pot spune este ca ordonanta nu va fi abrogata cumva, sub nicio forma, pentru ca am vazut tot felul de comentarii si sugestii ca ordonanta ar putea fi abrogata. Nu, nu va fi abrogata, dar anumite modificari se pot face, daca din aceste discutii si consultari pe baza unor analize rezulta solutii mai bune", a precizat Tariceanu, dupa intalnirea cu reprezentanti ai Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei.Intrebat daca taxa pe activele financiare poate sa fie eliminata, Tariceanu a raspuns negativ, insa a adaugat ca aceasta ar putea modificata, in sensul scaderii ei."Nu, dar nici nu urmarim acest lucru. (...) Discutia este legata nu de taxa in sine, ci de nivelul ei. Deci nivelul s-ar putea modifica, in sensul scaderii", a afirmat Tariceanu.Presedintele Senatului a spus ca reprezentantii CDR au sustinut ca aceasta ordonanta are o serie de efecte "criticabile" si au relevat lipsa "unui dialog real" inainte de adoptarea ei."Coalitia pentru Dezvoltare, dar nu numai ei, sustin ca aceasta ordonanta, pe langa obiectivele pe care le-am comunicat, are o serie de efecte care sunt din punctul lor de vedere criticabile. (...) De asemenea, ce au reliefat in legatura cu Ordonanta 114 - au spus ca nu a fost o consultare, un dialog real inainte de adoptarea ordonantei si am dori ca pe viitor, si sunt de parere ca asa trebuie facut, (sa se faca - n.r.) o adevarata consultare. La nivelul Guvernului, si aici nu este niciun fel de critica, au existat anumite considerente pentru care aceste masuri au fost adoptate prin ordonanta. Dupa cum stiti, ordonanta este in dezbatere, astazi a fost la Senat, la Comisia de buget-finante si Comisia economica, pentru ca maine ajunge la termenul de 45 de zile, de adoptare tacita, urmand sa treaca la Camera Deputatilor", a sustinut Calin Popescu-Tariceanu.Comisia pentru buget-finante a Senatului a amanat, marti, dezbaterea OUG nr. 114/2018 in domeniul fiscal-bugetar, la solicitarea ministrului Finantelor, care a motivat ca au f ...citeste mai departe despre " Tariceanu: Ordonanta 114 nu va fi "sub nicio forma" abrogata, taxa pe activele bancilor ar putea sa scada " pe Ziare.com