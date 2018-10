Tariceanu: Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE

"In conditiile razboiului politic total din aceste luni, Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE. Este un avertisment in al doisprezecelea ceas pe care il adresez cu responsabilitate tuturor oamenilor politici, in special Presedintelui Romaniei si liderilor partidelor parlamentare din opozitie. Cine crede ca liderii europeni vor fi intelegatori cand in an electoral, oamenii politici de la Bucuresti se vor razboi se inseala. Romania deja pierde teren si va avea enorm de pierdut daca lucrurile nu se schimba de urgenta.Daca Presedintele si partidele de opozitie vor continua sa nege evidenta protocoalelor nelegale si abuzurilor si vor refuza orice dialog pentru ca Romania sa mearga inainte, atunci vom rata o mare sansa pe care o avem de a ne impune vocea la nivelul Uniunii Europene. Vom continua sa fim trimisi la colt de catre liderii europeni care inteleg mult mai bine jocurile politice si diplomatice si actioneaza in interesul propriilor tari", a scris pe Facebook Calin Popescu Tariceanu.El a negat opinia potrivit careia solicitarea ALDE de a gasi un consens ar echivala cu un pas in spate in efortul de a stopa abuzurile."Nimic mai fals. Inainte de toate, faptul ca astazi oficialii europeni incep sa admita ca in Romania exista o grava problema reprezentata de protocoale, faptul ca astazi se vorbeste despre reglementarea ascultarilor abuzive ale telefoanelor sunt si rezultatul eforturilor ALDE. Eforturi insa realizate cu pragmatism, consecventa, folosind atat armele discursului politic, cat si pe cele ale diplomatiei. Trebuie sa intelegem momentul prin care trece Romania si de aceea acordul propus de ALDE este extrem de important.Acordul propus de ALDE este unul din ultimele trenuri, daca nu ultimul in ceea ce priveste gestionarea cu succes a presedintiei Uniunii Europene. Este un apel deschis la responsabilitate. Un apel la asumarea de catre clasa politica din Romania a unor principii fundamentale care sa asigure ca abuzurile si practica protocoalelor nelegale nu se vor mai repeta, iar romanii isi vor avea asigurate drepturile si libertatile fundamentale. Asumarea acestor principii in locul unor conflicte politice interminabile este necesara pentr ...citeste mai departe despre " Tariceanu: Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE " pe Ziare.com