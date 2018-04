Tariceanu: Salariile au crescut cu niste procente grozave in Sanatate! Si asistentele plecate in Anglia s-ar intoarce acasa

Totodata, Tariceanu a apreciat ca probabil angajatii din sistemul sanitar care protesteaza sunt nemultumiti ca salariile nu le-au crescut si mai mult."Am vazut niste exemple de cresteri de salarii, de venituri pe care le au medicii. Ceea ce a facut Guvernul cu cresterile de salarii are menirea sa fixeze forta de munca. Avem somaj scazut si criza pe piata fortei de munca. Asa ca, fara salarii atractive in sectorul public si privat, sa nu ne miram ca pleaca si isi gasesc locuri de munca mai bine platite in strainatate.Unii sunt nemultumiti. Am vazut in sistemul sanitar ca sporurile s-au plafonat la 30%. Pentru ca unii ar vrea sa le creasca salariile si mai mult decat le-au crescut. Nu e un zgarci de care putea sa intindem la infinit", a spus Calin Popescu Tariceanu, sambata seara, la Romania TV.Totodata, presedintele Senatului a acceptat ca, in ciuda celor deja declarate, n-ar fi exclus ca unora majorarile salariale sa le fi adus, de fapt, scaderi de venituri."Accept si ideea ca s-ar putea ca unor anumite categorii din domeniul de Sanatate aceasta majorare a salariilor legata de modificarea de modalitate de plata a contributiilor sa fi dus eventual la o scadere... Dar cred ca a unui numar foarte mic, cred. (...) Sigur ca ministrul Sanatatii, alaturi de primul ministru si ministrul Muncii, n-am nici cea mai mica indoiala vor putea analiza sa vada, dacavor trebui facute corectii, la masurile si articolele in vigoare, vor fi facute.Dar pentru lucrul asta nu cred ca trebuiau manifestatii. Probabil sunt si alte interese in joc", a mai spus Tariceanu.In cele din urma, presedintele Senatului a sustinut ca are informatii potrivit caror asistentele plecate in Anglia sunt interesate sa revina in tara, auzind cat de bine se castiga acum in sistemul sanitar romanesc."Salariile s-au marit in sistemul sanitar cu niste procente grozave. Cu ceva vreme in urma, unul dintre colaboratorii mei imi spunea ca sotiei lui care este asistent medical i s-a marit salariul si a ajuns la 4.000 lei pe luna. Dar interesant era ca au inceput sa sune colegele ei din strainatate care au plecat in Marea Britanie marea majoritate si care intrebau: 'E adevarat ca atat ai salariul pe luna,... citeste mai departe despre " Tariceanu: Salariile au crescut cu niste procente grozave in Sanatate! Si asistentele plecate in Anglia s-ar intoarce acasa " pe Ziare.com