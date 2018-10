Tariceanu si Kelemen Hunor nu-l mai sustin neconditionat pe Liviu Dragnea. E Guvernul Dancila in pericol?

Primul eveniment a fost declansat de iesirea publica a lui Kelemen Hunor din data de 20 septembrie, in care a anuntat ca UDMR doreste schimbarea ministrului Educatiei, protestand astfel fata de o ordonanta de guvern data de Valentin Popa, care reglementa modul in care elevii maghiari invata limba romana."Articolul introdus de ministrul Educatiei in august, in ordonanta simpla si care da un raspuns la problemele invatarii limbii romane in scolile cu predare in limba materna, a fost un pas gresit, o greseala uriasa, a fost actiunea singulara a ministrului.Nu exista niciun argument profesional si politic pentru a sustine o astfel de schimbare. Trebuie anulat acest articol si am cerut emiterea unei ordonante de urgenta, nu trebuie sa lasam lucrurile asa.Ministrul, prin faptul ca s-a suparat, ca s-a gandit la o solutie neprofesionala, a creat o problema politica... In conditiile in care ministrul Educatiei, de doua ori in trei saptamani, a facut gesturi cu care nu am fost de acord si nu am fost consultati, consideram ca va fi imposibil sa colaboram cu ministrul Educatiei si cerem o remaniere din fruntea Ministerului Educatiei", a declarat Kelemen Hunor.La scurt timp dupa declaratia presedintelui UDMR, ministrul Educatiei, Valentin Popa, este vazut intrand la Liviu Dragnea in birou, apoi anunta ca demisioneaza.Aceasta plecare in graba a unui reprezentant PSD din Guvern la cererea UDMR, formatiune care nu face parte din coalitia majoritara, avand doar o intelegere politica de sustinere a aliantei PSD-ALDE, arata fragilitatea social-democratilor in Parlament si teama lui Liviu Dragnea de posibilitatea de a pierde controlul Executivului.Al doilea eveniment s-a petrecut luni, 2 octombrie, in comisiiile reunite ale Camerei Deputatilor, la dezbaterea pe legea off-shore, unde ALDE, partenerul social-democratilor, s-a opus vehement prin Varujan Vosganian la incercarile deputatului Iulian Iancu (PSD), seful Comisiei de Industrii, de a schimba in mod semnificativ prevederile legale in detrimentul investitorilor straini.E vorba de celebra lege care a trecut de Senat si care stabileste cadrul si facilitatile acordate companiilor care vor fora si vor exploata rezervele de gaz din Marea Neagra.In urma cu trei saptamani, Liviu Dragnea s-a ...citeste mai departe despre " Tariceanu si Kelemen Hunor nu-l mai sustin neconditionat pe Liviu Dragnea. E Guvernul Dancila in pericol? " pe Ziare.com