Tariceanu spune ca ALDE nu se implica in campania pentru referendum si vine cu un sondaj

"Tinand cont ca societetea romaneasca este mai degraba conservatoare si ultimul sondaj facut indica ca 85% din cei intervievati vor vota in favoarea modificarii pentru definirea familiei traditionale ca uniunea dintre un barbat si o femeie, iar 77% din votantii ALDE, la fel, sustin acest punct de vedere. Sigur ca in anumite tari din Europa lucrurile au evoluat, casatoriile intre persoanele de acelasi sex sunt permise.Nu stiu daca si societatea romaneasca va evolua in aceeasi directie. Eu cred ca trebuie sa respectam libertatea fiecaruia sa-si organizeze viata intima si personala asa cum doreste si in acest sens, probabil ca dupa referendum, va trebui sa promovam o lege a parteneriatului civil", a declarat Calin Popescu Tariceanu.Acesta a precizat ca Renate Weber s-a angajat sa lucreze la un proiect in acest sens si ca deja s-au purtat discutii si cu mai multe ONG-uri.Mesajul de azi al sefului Senatului vine dupa ce ieri, la Bruxelles, Tariceanu ar fi fost admonestat pe aceasta tema de colegii din ALDE, potrivit unor surse Ziare.com. Familia europeana ALDE sustine fervent drepturile minoritatilor sexuale.In ciuda asigurarilor sefului ALDE ca partidul sau nu se va implica in aceasta campanie, acum doua zile ministrul si vicepremierul Gratiela Gavrilescu (ALDE) a participat la o intalnire alaturi de alti politicieni, unde s-a facut intens propaganda pentru vot pozitiv la referendum. Mai mult, intalnirea cu pricina a avut loc chiar intr-o biserica.Despre aceasta intalnire in biserica, purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu, a declarat pentru Ziare.com ca nu este nicio problema, ca faptul ca oratorii au fost politicieni nu inseamna ca sunt politizate dezbaterea si referendumul si ca o biserica poate fi folosita pentru astfel de evenimente.