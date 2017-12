Tariceanu spune ca Departamentul de Stat si ambasadele se informeaza de pe Facebook si asta e deplorabil

Iata ce a spus intr-un interviu acordat Mediafax, publicat sambata, seful ALDE despre criticile Departamentului american de Stat, ale GRECO si ale ambasadelor tarilor UE:"Traim o epoca ce poate sa fie etichetata simplu de tot: perioada sau epoca fake news, a stirilor false.Aceste informatii, cu ajutorul retelelor de socializare, capata o viteza de difuzare extraordinara care nu exista in trecut. (...) Constat cu regret ca exista o informare extrem, si subliniez extrem, de superficiala a celor care au luat pozitie din strainatate, bazandu-se probabil pe ceea ce au citit pe Facebook. Daca Facebook-ul este sursa informatiilor lor, suntem intr-o situatie as spune deplorabila din punctul meu de vedere".Intrebat si despre criticile sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, si ale procurorului general, Augustin Lazar, presedintele Senatului a sustinut ca cei doi sunt parte a statului paralel si vor sa isi apere pozitiile de forta."Ei fac parte din acest sistem de putere al statului paralel care isi da seama ca va pierde rolul discretionar asupra vietii, existentei si destinelor oamenilor de care si-au batut joc.(...) Ei bine, intr-un stat de drept trebuie sa existe o adevarata responsabilitate a magistratilor si, probabil, aceste personaje la care ati facut referire isi dau seama ca, de acum inainte, nu vor mai putea sa functioneze in stilul care a caracterizat activitatea lor. Vor trebui si ei sa intre in matca legala, constitutionala a comportamentului.Va aduc aminte ca exista doua decizii ale Curtii Constitutionale care sanctioneaza comportamentul procurorului sef al DNA, pe care, practic, le-a ignorat. Deci noi despre ce vorbim?! Care este statul de drept?! Statul de drept nu inseamna ca o putere este deasupra celorlalte", a spus Tariceanu.Citeste si ce spunea zilele trecute Tariceanu despre acest subiect:Tariceanu, despre Legile Justitiei: Pun ordine in texte folosite de procurori pentru consolidarea unei zone de putereDisputa in Senat. Tariceanu: In ultimii ani, Justitia din Romania a fost calcata in picioareTariceanu ii acuza pe ambasadori de rea intentie sau lipsa de informare si-i cheama sa le explice cum e cu JustitiaTariceanu: Nu am sti ...citeste mai departe despre " Tariceanu spune ca Departamentul de Stat si ambasadele se informeaza de pe Facebook si asta e deplorabil " pe Ziare.com