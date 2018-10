Tariceanu spune ca deputatii ALDE au fost luati pe nepregatite de modificarile PSD la Legea off-shore

"Am fost luati pe nepregatite cu o serie de modificari prezentate la comisie in ultimul moment", a declarat Tariceanu, miercuri, la Parlament.Liderul ALDE a sustinut ca modificarile au indus colegilor sai de partid "un sentiment de incertitudine legat de soliditatea propunerilor, pentru ca ele nu au fost insotite de nicio nota explicativa legata de efectele financiare pe care le produc"."Colegii mei vor un proiect care reprezinta o solutie echilibrata, care sa tina cont de interesul statului roman de valorificare a resurselor si in acelasi timp sa tina cont de interesele investitorilor de a-si recupera investitiile.Proiectul de lege trebuie votat in asa fel incat Romania sa nu devina dependenta de gazele de import. Aceasta resursa naturala poate asigura independenta energetica a Romaniei, da posibilitatea Romaniei sa devina un actor important in regiune. Romania poate sa fie un actor principal", a mai afirmat liderul ALDE.Presedintele Senatului a spus ca asteapta de la Ministerul de Finante evaluari in acest sens, "care sa permita membrilor comisiei sa adopte o pozitie in cunostinta de cauza"."Din partea Ministerului de Finante, a Guvernului, asteptam evaluari care sa permita tuturor membrilor din comisie, in cunostinta de cauza, sa adopte o pozitie. Cred ca avem datoria sa informam cetatenii romani. Daca noi nu stim sa dam explicatii... Trebuie sa vedem daca solutiile sunt argumentate, care sunt argumentele pentru care se adopta aceste pozitii, sa putem informa publicul despre soliditatea lor, astfel incat sa nu existe discutii in contradictoriu", a mai precizat Tariceanu.El a mai spus ca proiectul de lege a suferit modificari puternice la Camera Deputatilor."Sigur ca nu pot sa nu remarc ca am avut proiectul de lege la Senat, unde a trecut intr-o forma, apoi din nou la Camera Deputatilor este modificat puternic. Am fi putut fi pusi la curent si noi, ca sa le dezbatem la Senat la momentul in care a fost adoptat proiectul", a subliniat presedintele Senatului.Totusi, Calin Popescu Tariceanu a precizat ca nu exista o disputa pe acest subiect intre ALDE si PSD."Pe Legea off-shore nu avem o disputa, este o chestiune de procedura. Comisia trebuie sa integreze la dezbatere opinia Guvernului, care nu exista. T ...citeste mai departe despre " Tariceanu spune ca deputatii ALDE au fost luati pe nepregatite de modificarile PSD la Legea off-shore " pe Ziare.com