Tariceanu spune ca turneul lui Timmermans i-a adus aminte de comunism si de vizitele lui Ceausescu

Tariceanu, care este inculpat pentru marturie mincinoasa in cazul retrocedarii unei suprafete din Padurea Snagov si a fermei Baneasa, nu a ratat ocazia sa vorbeasca din nou despre sute de cazuri de abuzuri "ale statului paralel impotriva cetatenilor", fara a prezenta nici de aceasta data dovezi.El a mai explicat si ca oamenii politici si presedintele Klaus Iohannis "recita statistici" privind activitatea DNA, iar incalcarea legii de catre procurprul-sef si abuzurile institutiei "par amanunte" pentru ei."Au fost doua tipuri de reactii in spatiul public. Primul tip de reactie - pe care am vazut-o la politicienii romani care si-au facut un obicei in a-si critica propria tara - mi-a amintit de comunism si de vizitele secretarului de partid.Cu manie proletara au infierat Romania, au vorbit despre activarea articolului 7 pentru nerespectarea statului de drept, desi chiar Frans Timmermans a precizat clar ca nu se are in vedere un asemenea pas. In comunism, acesti oameni marunti s-ar fi plecat in fata secretarului de partid; unii au si facut-o, fiind slujitori marunti ai sistemului represiv, iar acum doar si-au schimbat stapanii", a scris Tariceanu pe contul sau de Facebook El spune ca celalalt tip de iesire pe care a remarcat-o a fost una pe care o numeste "verticala si in conformitate cu principiile europene"."Am vazut insa si un alt tip de reactie, pe care as numi-o de verticalitate si in conformitate cu principiile europene. Este o reactie a celor care vad relatia cu oficialii europeni ca fiind una de parteneriat, nu de subordonare.In aceasta zona, vizita lui Frans Timmermans a fost prezentata cu obiectivitate, ca parte a unui dialog institutional care sa faciliteze atingerea unor obiective pe care le-as numi comune, din care cel mai important este ridicarea MCV. Salut aceasta atitudine si cred ca doar asa Romania poate sa fie mai puternica in Uniunea Europeana", continua presedintele Senatului.El afirma ca a avut un dialog pozitiv cu Frans Timmermans si apreciaza atitudinea pozitiva a acestuia in ceea ce priveste determinarea sa privind ridicarea Mecanismului de Cooperare s ...citeste mai departe despre " Tariceanu spune ca turneul lui Timmermans i-a adus aminte de comunism si de vizitele lui Ceausescu " pe Ziare.com