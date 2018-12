Temeiul legal in baza caruia Iohannis poate sa participe la sedintele de guvern

"Ordinea publica nu este vizata, este afectata, in mod evident. (...) In mod categoric, da (presedintele poate participa la sedintele de Guvern - n.red.) . (...)Domnul Dragnea vorbea de o amnistie de pana la 10 ani. Inchipuiti-va ce inseamna din punct de vedere al ordinii si sigurantei publice drept consecinta adoptarea unei astfel de amnistii care va pune de indata pe strada cateva zeci de mii de condamnati, unii dintre ei recidivisti, care ne vor afecta cu certitudine drepturile si libertatile fundamentale de indata", a afirmat deputatul PNL Ioan Cupsa, marti, la Parlament.La randul sau, deputatul USR Stelian Ion a subliniat ca, atata timp cat este vizata ordinea publica, atunci presedintele Klaus Iohannis are temei legal sa poata participa la sedintele de guvern.Klaus Iohannis a declarat, marti, ca va participa la sedintele de guvern, ca urmare a "dorintei premierului de colaborare". El a mai spus ca o ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere ar fi "o eroare foarte grava pentru Romania"."Am solicitat agenda. Cred ca trebuie sa vedem lucrurile un pic in perspectiva. Ne pregatim pentru presedintie. Chiar daca suntem pregatiti, lucrurile nu sunt deloc simple.Pe de alta parte, am constatat din partea dnei premier o dorinta de colaborare, ca sa zic asa. In repetate randuri, m-a invitat sa colaboram. Iata ca voi colabora. Voi participa la sedintele de guvern", a spus Iohannis.Acesta a criticat intentia liderilor PSD sa promoveze o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere."Ar fi o eroare grava. O astfel de OUG pe amnistie si gratiere ar fi o eroare foarte grava pentru Romania", a apreciat seful statului.De altfel, presedintele i-a transmis si o scrisoare prim-ministrului Dancila, prin care ii solicita agenda de lucru a fiecarei sedinte a Guvernului, dupa ce ministrul Justitiei a afirmat ca la PSD s-a agreat ca amnistia si gratierea vor fi ultima solutie.In replica, premierul Viorica Dancila i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis, care a anuntat marti ca va merge la sedintele de guvern, ca are toata deschiderea, atunci cand e vorba despre subiectele prevazute de Constitutie (aparare, politica externa si ordine public ...citeste mai departe despre " Temeiul legal in baza caruia Iohannis poate sa participe la sedintele de guvern " pe Ziare.com