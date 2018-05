Melescanu n-are voie de la Dancila sa mearga la Cotroceni. Intalnirea figureaza inca pe agenda lui Iohannis

"Maine (marti - n.red.), la ora 11:00, va avea loc, la Palatul Cotroceni, intalnirea solicitata de presedintele Romaniei cu ministrul de Externe", a transmis Administratia Prezidentiala.Nu are voie de la DancilaLa o ora dupa, Liviu Dragnea a anuntat ca ministrul de Externe nu poate merge la intalnirea cu presedintele, fara voie de la premierul Viorica Dancila:"La singura intalnire pe care am avut-o dupa instalarea Guvernului Dancila s-a convenit ca presedintele sau consilierii prezidentiali nu convoaca si nu cer ministrilor sa vina la Cotroceni, ci ca e o discutie intre presedinte si premier si ii spune ca vrea sa se intalneasca cu un ministru.Acest lucru nu s-a respectat. Va decide doamna premier ce se intampla, pentru ca presedintele nu conduce Guvernul, chiar daca asta isi doreste".Putin dupa ce a vorbit seful PSD, prim-ministrul Viorica Dancila a confirmat ca, daca presedintele Iohannis vrea sa vorbeasca cu Melescanu, va trebui sa o sune pe ea."Daca vrea sa mearga un ministru la Cotroceni, trebuie sa vorbeasca cu primul ministru, asa este normal. Dansul (n.red. - Klaus Iohannis) hotaraste daca trebuie sa sune sau nu.Intr-un guvern, ca sa chemi un ministru, trebuie sa vorbesti cu primul ministru, aceasta este regula si aceasta regula trebuie respectata de toata lumea, cum si eu respect toate regulile care tin de presedinte. Este opinia dumnealui daca vrea sa mearga ministrul acolo, trebuie sa sune. Presedintele trebuie sa sune daca vrea sa mearga un ministru la Cotroceni, suntem totusi un guvern, exista anumite reguli care trebuie respectate de toata lumea", a declarat Viorica Dancila la Parlament, unde a participat la sedinta BPN al PSD.Viorica Dancila a precizat ca Teodor Melescanu a discutat cu premierul, referindu-se, asadar, la sine, la persoana a III-a singular."Domnul Melescanu a vorbit cu mine, a vorbit cu primul ministru, si, bineinteles, daca isi va da acordul primul ministru, va merge. Eu nu pot sa-mi dau acordul pentru ceva in care nu am fost intrebata", a mentionat premierul.Intalnirea este in continuare anuntata pe agenda oficiala a presedintelui Iohannis, dar nu apare si pe agenda ministrului de Externe, Teodor Melescanu....citeste mai departe despre " Melescanu n-are voie de la Dancila sa mearga la Cotroceni. Intalnirea figureaza inca pe agenda lui Iohannis " pe Ziare.com