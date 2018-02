"Odata cu noul formular se rezolva problema ONG. Nu exista posibilitatea ca unele ONG-uri sa nu isi mai poata continua activitatea", a asigurat ministrul luni.Persoanele care vor sa doneze 2% din impozitul pe venit vor putea face acest lucru pe 2-3 ani, in cazul in care nu doresc sa o faca an de an.Referitor la Declaratia 600, Teodorovici a precizat ca persoana va deveni asigurata la momentul depunerii formularului, si nu atunci cand face plata contributiilor, scrie Digi24.Citeste si Comisia de la Venetia a trimis o delegatie in Romania, dar nu pentru legile Justitiei: Cine e inamicul nr.1 al politicienilor ...citeste mai departe despre " Teodorovici a gasit "rezolvarea" pentru ONG-uri: Cei 2% din impozit pot fi directionati pe 2-3 ani " pe Ziare.com