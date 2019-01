Teodorovici are noi ordine pentru ANAF: Vreau sa vad verificari la marile companii, la multinationale, la banci

"Sunt convins ca tot ce s-a intamplat in acesti ani, dupa Revolutie, in zona insolventei, in zona marilor corporatii, in zona sistemului bancar, in zona multor elemente care au facut obiectul ordonantei faimoase 114, vin din neaplicarea legii de catre ANAF.Adica nu poti sa ai in zona de insolventa, faliment, 63 de miliarde de lei... Firmele au fugit in zona de insolventa pentru ca prealabil insolventei sunt mai multe etape legale si in Codul Fiscal si in Codul de Procedura Fiscala, pe care daca ANAF-ul le-ar fi respectat, acele firme nu ar fi putut sa fuga in aceasta zona, sa insele parteneri de afaceri in economie, sa insele statul prin neplata unor sume importante si alte astfel de aspecte.Daca ANAF-ul nu avea instrumentul legal si simtea nevoia sa fie o lege sau Codul Fiscal sa fie adaptat, trebuia sa spuna. Absolut nimic. Mai mult, Ministerul de Finante a primit aviz negativ atunci cand am schimbat cadrul legislativ pe insolventa, anul trecut", a afirmat Eugen Orlando Teodorovici duminica, intr-o emisiune la Antena 3.El a precizat ca "dincolo de cifre, de calcule, dincolo de incasari care si ele puteau sa fie mult mai bune", este nevoie de cineva care sa duca la reformarea ANAF. Teodorovici a spus ca nu are legatura schimbarea presedintelui ANAF cu faptul ca nu s-ar fi putut aplica programul de guvernare.In ceea ce priveste suma pe care ANAF va trebui sa o aduca in cursul acestui an la bugetul de stat, ministrul Finantelor a afirmat ca aceasta se va stabili in legea bugetului pe 2019."Cand va veni proiectul de buget se va vedea exact care este planul ANAF-ului. Numai ca planul ANAF-ului ani de zile nu a avut si elemente de atac in zona de neincasare pe TVA, de evaziune. Vreau sa vad un plan, dincolo de planul de incasari pe care ne bazam atunci cand facem bugetul, si cum actioneaza ANAF-ul pentru a face verificarile marilor companii, la multinationale, la banci", a spus Teodorovici.Noua sefa a ANAF a picat cinci examene orale pentru postul de inspector antifrauda ...citeste mai departe despre " Teodorovici are noi ordine pentru ANAF: Vreau sa vad verificari la marile companii, la multinationale, la banci " pe Ziare.com