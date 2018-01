Teodorovici, despre planurile la Ministerul de Finante: Nu am discutat ce vreau sa fac. S-a stabilit principiul de comunicare

Intrebat de jurnalisti ce masuri doreste sa adopte la Ministerul de Finante, Teodorovici a raspuns:"Ce masuri se justifica. Ca sa fie foarte clar, si atunci cand am avut argumente la nivelul Senatului, in Comisia de buget-finante, am avut punctul meu de vedere. Ati vazut ca de fiecare data, in Parlament, unele decizii s-au modificat, pentru ca au fost argumente. Poate ca a fost acea lipsa de comunicare pe care cu totii am invocat-o, si din partea Executivului, si din partea Parlamentului si, de multe ori, din partea partidului, deci eu zic ca o comunicare mai buna va duce la solutii mai bune".Teodorovici a precizat ca nu si-a discutat planurile cu liderul PSD Liviu Dragnea."Nu am discutat ce vreau eu sa fac sau ce vreau eu sa schimb. S-a stabilit principiul de comunicare: am o propunere, am o masura, aduc argumentele necesare, si de o parte, si de alta, nu numai din partea mea", a spus Eugen Teodorovici.Acesta a adaugat ca nu este de acord cu o OUG privind pedeapsa cu inchisoarea pentru cei care fac evaziune fiscala."Repet, ca idee, abordarea pe care vreau sa o imprim la nivelul administratiei fiscale in Romania este aceea de abordare cat mai deschisa, cat mai proactiva", a mai spus Teodorovici.In privinta impozitarii globale, acesta a precizat ca va avea o discutie cu colegii sai din Ministerul Finantelor pentru a vedea care a fost argumentul pentru masurile care sunt astazi in discutie, dupa care va avea un punct de vedere final.Despre Fondul Suvernan de Investitii, Teodorovici a spus ca:"E un proiect care, daca va prinde contur, va aduce foarte multe lucruri bune. Sunt discutii la nivel de Comisie Europeana pentru ca e nevoie de anumite avize pe un astfel de concept nou pentru Romania, in alte tari, el exista. Vom discuta si cu alte state care deja opereaza un astfel de mecanism de finantare".Citeste si:Componenta Guvernului Dancila, dupa votul in PSD si ALDE: 4 vicepremieri, 3 ministri cu probleme penaleCine este George Ivascu, propus ministru al Culturii: Actor, profesor si manager al Teatrului MetropolisCine este Sorina Pintea, propusa la Ministerul Sanatatii. A renuntat la postul de senator pentru a conduce Spitalul din Baia Mare ...citeste mai departe despre " Teodorovici, despre planurile la Ministerul de Finante: Nu am discutat ce vreau sa fac. S-a stabilit principiul de comunicare " pe Ziare.com