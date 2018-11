Teodorovici: Eu nu demisionez. Nu cred ca am facut vreodata vreun rau romanului

"Eu nu demisionez pentru ca nu cred ca am facut vreodata si nu o sa fac niciodata vreun rau romanului, fie din tara, fie din afara tarii. Daca cineva imi poate aduce o singura dovada ca eu as fi facut vreodata ceva rau atunci plec singur. Pana atunci e doar un joc pe care domnul presedinte (Klaus Iohannis, n.r.) incearca sa il faca fara niciun fel de castig ca si pana acum", a afirmat joi seara ministrul Finantelor, intr-o interventie telefonica la Romania TV.Reactia sefului de la Finante vine dupa ce presedintele Iohannis a afirmat ca, in orice tara normala, un ministru care face astfel de declaratii si nu are acoperire politica a doua zi pleaca.Ministrul Finantelor a mentionat ca nu a purtat o discutie cu seful statului pe acest subiect."Domnul presedinte se supara pe cineva in fiecare zi si asta din pacate a devenit o obisnuinta pentru noi ca tara. Vreau sa il asigur pe domnul presedinte ca nici PSD-ul, nici Guvernul, nici coalitia de guvernare, nici eu nu dorim ceea ce dansul insinueaza, adica sa sechestram pe cineva.Ce dorim sa facem ca si Guvern, si eu personal ca ministru de Finante, este doar sa putem sa cream in Romania acele motive pentru care romanii care traiesc in afara tarii din motive obiective sa aiba acel argument sa se intoarca acasa alaturi de familie.Trebuie sa luptam cu totii pentru drepturile romanilor in afara granitelor Romaniei, pentru ca stim foarte bine ca de foarte multe ori romanii nostri plecati in afara sa lucreze sau firme care incearca sa faca un business in afara Romaniei sunt, din pacate, tratati intr-un mod incorect in acele state si asta ar trebui sa fie una dintre preocuparile noastre principale", a subliniat Teodorovici.Presedintele Klaus Iohannis a criticat joi declaratia ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, referitoare la dreptul de munca al romanilor din afara granitelor, afirmand ca aceasta este inoportuna si antiromaneasca.Mai mult, seful statului a precizat ca, in urma acestei declaratii, Teodorovici ar trebui sa plece din functie."In orice tara normala, un ministru care face astfel de declaratii si nu are acoperire politica a doua zi pleaca. Faptul ca nu a plecat mie imi arata ca aceasta este o a ...citeste mai departe despre " Teodorovici: Eu nu demisionez. Nu cred ca am facut vreodata vreun rau romanului " pe Ziare.com