Teodorovici: Luna aceasta facem o noua rectificare. Presedintia nu a mai cerut bani

"In noiembrie facem o noua rectificare, asa prevede legea. Intr-o saptamana, cel mult doua, va fi aprobata. S-au purtat discutiile luni, marti si miercuri s-au purtat discutii, vedem forma finala in urmatoarele zile. Administratia Prezidentiala nu a cerut niciun leu, ceea ce inseamna ca ce s-a facut la prima rectificare a fost corect", a declarat Teodorovici.Intrebat daca serviciile secrete au cerut bani in plus, ministrul de Finante a sustinut ca nu are informatii despre astfel de solicitari."Nici serviciile nu cred ca au cerut, nu am acum toate datele, dar nu cred ca au cerut", a subliniat Teodorovici.In luna august, la precedenta rectificare bugetara, presedintele Klaus Iohannis a spus ca aceasta nu are nicio legatura cu necesitatea consolidarii bugetului national, ci este un instrument de sanctionare a institutiilor nesubordonate PSD.Guvernul face sabotaj bugetar, a sustinut, in urma cu trei luni, Madalina Dobrovolschi, purtatorul de cuvant al sefului statului, intr-o declaratie de presa de la Palatul Cotroceni.Aceasta a vorbit despre taierea bugetului Administratiei Prezidentiale, pe care a calificat-o drept o incalcare grosolana si o incercare de a bloca activitatea unei institutii fundamentale, cu consecinte grave."Rectificarea bugetara nu are nicio legatura cu necesitatea consolidarii bugetului national si este un instrument de sanctionare bugetara a adversarilor politici si institutiilor nesubordonare PSD.In privinta Administratiei Prezidentiale, presedintele Romaniei considera ca rectificarea bugetara anuntata reprezinta o incalcare grosolana si o incercare de a bloca prin constrangeri bugetare activitatea unei instituii fundamentale", a declarat Madalina Dobrovolschi.Ulterior, in luna septembrie, Iohannis a suspendat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) fara sa emita avizul necesar pentru rectificarea bugetara si a cerut Guvernului sa vina cu un nou proiect.Executivul insa a adoptat, prin ordonanta de urgenta, proiectul de rectificare bugetara fara avizul CSAT, aviz de altfel obligatoriu.Citeste si:Serviciile raman cu fondurile diminuate dupa rectificare. Cine a primit bani in plus si de unde s-a taiatIohannis si-a trimis cons ...citeste mai departe despre " Teodorovici: Luna aceasta facem o noua rectificare. Presedintia nu a mai cerut bani " pe Ziare.com