Dragnea si Teodorovici neaga: Salariile bugetarilor nu ingheata. Cineva incearca sa induca aceasta teama in Romania

"Cineva incearca sa induca aceasta teama in Romania. Pentru 2019 si Legea salarizarii si proiectul de lege a pensiilor se vor aplica. Noi facem acum bugetul si banii vor fi inclusi in el.Voucherele de vacanta se acorda si anul viitor, raman la valoarea de 1.450 de lei. A fost o masura foarte buna si a avut un impact pozitiv pentru turism", a precizat Teodorovici, intr-o interventie telefonica de la Bruxelles pentru Antena3.Dragnea: Nu stie nimeni de la GuvernAnterior, si liderul PSD, Liviu Dragnea, spusese ca nu stie nimic despre proiectul de ordonanta care ar urma sa fie adoptat vineri de Guvern, prin care salariile bugetarilor vor fi inghetate.Mai mult, Dragnea a spus ca a discutat si cu ministrii de Finante si Munca, acestia aratand ca nici ei nu au informatii despre acest document."Nu stie nimeni de la Guvern. Eu nu stiu de niciun fel de ordonanta, nu sunt garantul cuiva. La aceasta ora, nu stiu nimic de nicio ordonanta, i-am intrebat pe ministrii de Finante si Munca si mi-au spus ca nu stiu nimic", a subliniat Liviu Dragnea.Intrebat cum explica aparitia proiectului in spatiul public, liderul PSD a spus ca "la fel cum se pot explica multe lucruri care nu au legatura cu realitatea".Dragnea a tinut sa precizeze ca bugetul pe 2019 va ajunge in Parlament pe 13 decembrie.Potrivit unui proiect de ordonanta primit de Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), Guvernul vrea sa inghete salariile bugetarilor anul viitor la nivelul lunii decembrie 2018. Potrivit Federatiei, OUG ar urma sa fie adoptata vineri."Incepand cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizatia bruta de incadrare, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice, se mentin cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii", se arata in proiectul primit de Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor si remis Ziare.com.