Motiunea simpla a intrunit, in plen, 97 de voturi "pentru", 157 de voturi "contra" si 24 de abtineri.Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple, ca inflatia creste din "cauze exogene sferei de raspundere a Guvernului sau a BNR ", principalul motiv fiind cresterea preturilor marfurilor nealimentare.Teodorovici a adaugat ca la pilonul II de pensii s-au virat, in primele 7 luni ale anului curent, cu peste zece procente in plus fata de perioada similara a anului precedent."O alta dezinformare pe care o faceti se refera la Pilonul II de pensii. Realitatea este ca nu s-au luat bani de la Pilonul II de pensii, ci s-au dat", a spus el.Ministrul Finantelor a mai precizat la dezbateri ca ANAF a inregistrat in 2018 cel mai mare volum de venituri bugetare colectate in aceeasi perioada a unui an fiscal din istoria institutiei.Prin intermediul motiunii simple "Tripleta Dancila-Valcov-Teodorovici sugruma administratia publica locala din Romania" liberalii ii mai cereau ministrului Eugen Teodorovici "sa-l dea afara pe Darius Valcov de la conducerea MFP" si sa nu se mai comporte "ca o vedeta de televiziune". ...citeste mai departe despre " Teodorovici s-a laudat ca ANAF are cel mai mare volum de venituri bugetare colectate din istorie. Motiunea impotriva lui a picat la vot " pe Ziare.com