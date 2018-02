Teodorovici spune ca Guvern da maine o noua OUG pentru a corecta revolutia fiscala. Acum sunt vizate concediile medicale

"Maine e joi. Actul normativ, maine", a spus Teodorovici, intrebat daca se va adopta in sedinta de joi o ordonanta in acest sens.Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta, de aceasta data care sa corecteze "defectiunile" din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile medicale. Dancila a spus ca principalele elemente ale legii salarizarii au fost indeplinite."In urmatoarea sedinta vom avea inca o ordonanta sa reglam pentru mamici, pentru concediile medicale, acolo unde avem deficiente", a declarat Dancila.Zeci de persoane au participat, duminica, la un protest in fata Guvernului, nemultumite de scaderea indemnizatiilor de concediu medical, inclusiv prenatal. Oamenii au aratat cartonase rosii guvernantilor. Protestul a debutat la pranz, iar mobilizarea s-a facut pe retelele de socializare.Persoanele aflate in concediu maternal ar putea sa plateasca in prezent contributii mai mari din cauza ultimelor modificari legislative, dar institutiile implicate discuta si vor gasi o solutie pentru aceste cazuri, declara in 13 februarie si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa discutiile din Comisia de buget finante din Senat.Ministrul a dat asigurari ca vor fi luate masuri astfel incat nimeni sa nu piarda in urma aplicarii modificarilor legislative prin plata contributiilor sociale."Important este ca oamenii sa nu piarda. Asta este cel mai important. Noi,ca principiu, de la asta plecam. Dupa care, va fi decisa forma de act normativ care trebuie adoptata in acest sens", a spus ministrul.Indemnizatiile au fost reduse intrucat s-a modificat baza de calcul, ca urmare a majorarii salariului minim. Astfel, in decembrie 2017, contributia CAS era plafonata la suma de 115 lei (calculata ca 10,5% x 35% x salariu mediu brut pe tara). In decembrie, salariul mediu brut pe tara era de 3.131 de lei.Insa, in ianuarie, 2018, a crescut atat salariul mediu brut pe tara (la 4.162 de lei), cat si procentul care se aplica, suma CAS fiind de 364 lei (25% x 35% x salariu mediu brut pe tara).Dupa OUG 3/2018, pentru calculul CAS se elimina plafonul de 35%, iar CAS se calculeaza ca 25% din indemnizatia de concediu efectiv primita de fiecare. ...citeste mai departe despre " Teodorovici spune ca Guvern da maine o noua OUG pentru a corecta revolutia fiscala. Acum sunt vizate concediile medicale " pe Ziare.com