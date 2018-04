Teodorovici vrea interzicerea contractelor intre stat si companiile fara actionariat transparent

Declaratia ministrului vine in contextul in care exista la nivel european o intentie de modificare a legislatiei actiunilor la purtator, potrivit Mediafax."Eu am spus inca de anul trecut ca mi-as dori foarte mult sa vad un act normativ care sa interzica total, in ceea ce inseamna relatia cu statul, contractele companiilor care nu au totul transparent. E una sa creezi in tara ta de origine, adica la noi in Romania, un astfel de caz care sa permita infiintarea de astfel de firme in Romania, pentru a aduce aici acele taxe si nu numai, dar sa nu lasi acele companii sa faca contracte cu statul. Mi se pare ca asta este abordarea logica", a afirmat, duminica, Teodorovici, intr-o interventie la Antena 3, intrebat daca politicienii vor mai putea sa-si tina banii in off-shore-uri si daca se schimba reglementarile privind actiunile la purtator.Chestionat ce ar putea face pentru a pune in practica acest lucru, ministrul de Finante a raspuns: "Sustin in continuare acelasi lucru. E si o problema de act normativ in Parlament si asupra caruia discutam pentru ca e normal atunci cand banul public, al contribuabilului, este pus in miscare, adica intr-un contract public, sa se stie foarte clar cine face acel contract, ce companie si ce actionari sunt in spatele acelei firme, toti pana la ultimul. Sa fie totul transparent".Proiectul USR, respins in Senat: Tel Drum a avut in ultimii 5 ani peste 100 de contracte cu fonduri publiceUn proiect de lege pe aceasta idee a fost depus anul trecut USR, insa a fost respins de Senat. Cei de la USR doreau sa fie interzisa atribuirea prin procedura simplificata a contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru catre operatorii economici emitenti de actiuni la purtator sau de alte titluri de participare la purtator, precum si participarea la concursurile de solutii prin aplicarea unei proceduri simplificate a operatorilor economici emitenti de actiuni la purtator sau de alte titluri de participare la purtator.Formatiunea facea referire, in documentul citat, la societatea Tel Drum."Tel Drum SA, societate cu actiuni la purtator, a avut in ultimii 5 ani peste 100 de contracte cu fonduri publice conform SEAP. Acestea sunt doar cele verificabile, dar pot exista si contracte mai mici sau mai vechi care nu au trecut ...citeste mai departe despre " Teodorovici vrea interzicerea contractelor intre stat si companiile fara actionariat transparent " pe Ziare.com