Testamentul lui Corneliu Coposu, facut public dupa 23 de ani: Politica nu poate fi acceptata ca mijloc de promovare a intereselor proprii

Ionut Gherasim, presedintele executiv al Fundatiei "Corneliu Coposu" si fost asistent personal al lui Corneliu Coposu, a citit, duminica, la Teatrul National, testamentul politic olograf al seniorului, chiar in ziua nasterii sale."Cred ca mi-am facut datoria fata de tara, fata de constiinta mea. Nu cred ca am sa imi reprosez vinovatii majore. Am cautat sa imi respect principiile, angajamentul ideologic si toate actiunile nascute din dragoste de patrie si de neamul romanesc. Daca ar fi sa o iau de la capat, as proceda la fel, chiar tinand seama de perspectiva anilor de puscarie, de suferintele indurate. Sunt convins ca politica este o activitate morala si nu poate fi delimitata de etica si de onestitate. Am pretuit intotdeauna oamenii cinstiti si leali.Am avut strangere de inima atunci cand, prin forta imprejurarilor, am fost obligat sa lucrez sau sa fiu in preajma lichelelor si a oamenilor fara caracter. Am detestat pe cei care negociaza principiile, deoarece cred ca nu este ingaduit sa faci compromisuri care schimba esenta obiectivelor pentru care militez.Politica nu poate fi acceptata ca mijloc de promovare a intereselor proprii, serviciile pe care le aduce dezinteresat trebuie sa serveasca poporul, comunitatea, interesele generale. Am cunoscut si detestat din prima tinerete materialismul istoric si dialectic, conceptiile marxiste, tezele lui Engels, ispravile lui Lenin. Cred ca era comunista, impusa tarii noastre dupa al Doilea Razboi Mondial, a fost cea mai mare catastrofa din istoria romaneasca. Nu stiu in cata vreme vom recupera stagnarea malefica pe care ne-a impus-o", sunt doar cateva fragmente din scrisoarea lasata de Corneliu Coposu.Textul integral poate fi citit AICI.Continutul olograf al testamentului politic al Seniorului a fost prezentat duminica, de la ora 15:00, la Sala Studio a Teatrului National "I.L. Caragiale"."Ani la rand dupa moartea lui Corneliu Coposu s-a vorbit despre faptul ca Seniorul nu a lasat natiunii romane un testament scris. Recent, am gasit testamentul intamplator, dupa doua decenii, in timp ce cautam documente scrise de Senior despre crestin-democratie pentru lansarea unui apel de renastere, ev