Theresa May a anulat intalnirea cu Iohannis care trebuia sa aiba loc azi la Londra

Motivul: Sedinta de miercuri a Guvernului UK pe tema acordului negociat de iesire din UE s-a prelungit, fiind una extrem de tensionata.Administratia Prezidentiala a confirmat informatia intr-un mesaj remis Ziare.com:"Va informam ca intrevederea presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, cu prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, doamna Theresa May, programata pentru data de 14 noiembrie 2018, la solicitarea premierului britanic, nu va mai avea loc din motive obiective, ce tin exclusiv de partea britanica, avand in vedere faptul ca sedinta de guvern pentru a aproba textul acordului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana este inca in desfasurare".Premierul britanic a anuntat marti seara, pentru miercuri, o sedinta de urgenta a Guvernului, in care sa discute un proiect final pentru Brexit.Uniunea Europeana (UE) si Marea Britanie au ajuns la un acord tehnic final, dupa discutiile intense care au avut loc saptamana aceasta.Nu este insa clar daca premierul May poate convinge Guvernul si Parlamentul sa aprobe acordul.Iohannis e la LondraPresedintele Klaus Iohannis se afla azi cu sotia intr-o vizita oficiala in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.Cu acest prilej, seful statului trebuia sa aiba si o intrevedere cu premierul britanic, pentru a aborda stadiul negocierilor privind Brexit si presedintia Consiliului UE.Potrivit agendei oficiale a sefului statului, sosirea la cabinetul premierului britanic pentru fotografia oficiala trebuia sa aiba loc la 17:25, ora Romaniei.De la 21:45, tot ora Romaniei, Klaus Iohannis va participa la evenimentul dedicat implinirii varstei de 70 de ani de catre Alteta Sa Regala Charles, Print de Wales, la Palatul Buckingham din Londra.Marti, presedintele Iohannis a mentionat ca va merge la Londra in vizita de stat cu sotia, asa incat Carmen Iohannis nu va putea sa se prezinte joi, la Parchetul General, unde e citata ca martor intr-un dosar referitor la casele din Sibiu. ...citeste mai departe despre " Theresa May a anulat intalnirea cu Iohannis care trebuia sa aiba loc azi la Londra " pe Ziare.com