Timmermans: CE urmareste cu mare ingrijorare discutiile privind o OUG pentru condamnatii de completurile de 5

Comisia a subliniat, la toate nivelurile si in toate ocaziile, ca Romania are nevoie urgenta de reforma in justitie, iar asta inseamna sa faca pasi inainte, nu inapoi, si sa se abtina de la luarea unor masuri care reduc progresul facut in ultimii ani, atrage atentia Timmermans, potrivit unui comunicat al CE.Pentru a realiza acest lucru, cel mai bun punct de plecare ramane recomandarea stabilita de Comisia Europeana in raportul din noiembrie 2018 privind mecanismul de cooperare si verificare (MCV), sa inceteze modificarile din Justitie, iar procesul sa fie reluat pe baza unor consultari veritabile si a expertizei oferite de institutiile internationale, se mai arata in comunicat.Comisia isi reafirma angajamentul de a aplica toate instrumentele de care dispune pentru a se asigura ca sunt respectate valorile europene comune in temeiul articolului 2 din Tratatul Uniunii Europene, inclusiv a statului de drept, in toate statele membre, precizeaza Frans Timmermans in comunicat.Declaratiile prim-vicepresedintelui CE vin ca raspuns la o intrebare pusa pe aceasta tema, in luna ianuarie, de europarlamentarul german Ska Keller, copresedinta grupului Verzilor din PE.Ska Keller a transmis CE o scrisoare in care arata ca Guvernul roman intentioneaza sa adopte o ordonanta de urgenta care va permite revizuirea sentintelor definitive pronuntate in cazurile de coruptie."Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat pe 7 noiembrie 2018 ca Inalta Curte de Casatie si Justitie a incalcat competentele autoritatii legislative prin faptul ca nu a organizat o tragere la sorti a tuturor judecatorilor din completurile de 5. Decizia prevede ca se aplica doar de la data publicarii si doar cazurilor aflate in curs de judecata.Potrivit declaratiilor facute de ministrul Justitiei si de premierul Romaniei, intentia este de a fi adoptata o ordonanta de urgenta pentru a permite infractorilor de rang inalt sa beneficieze retroactiv de decizia Curtii Constitutionale", se arata in scrisoarea transmisa de Ska Keller CE.Ea a avertizat ca masura incalca statul de drept, pentru ca ar avea efecte retroactive, un lucru interzis, dar si pentru ca s-ar aplica doar ICCJ, singura instanta ...citeste mai departe despre " Timmermans: CE urmareste cu mare ingrijorare discutiile privind o OUG pentru condamnatii de completurile de 5 " pe Ziare.com