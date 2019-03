Timmermans: Daca statul de drept e amenintat, daca democratia e reinterpretata dupa ideea "castigatorul ia totul", asta inseamna coruptie crescuta

Potrivit lui Timmermans, atunci cand statul de drept e calcat in picioare, apar alte probleme, precum faptul ca politicienii nu mai pot fi trasi la raspundere asa cum ar trebui."Imi aduc aminte de o declaratie, dupa 60 de ani de la tragedia razboaielor: 'Am construit o Europa unita, cu valori puternice, pace colectiva, libertate, democratie, drepturile omului si stat de drept'. De ce este inclus statul de drept in acest citat? Trebuie sa ne intoarcem in istorie. Conceptul de stat de drept, asa cum a aparut el dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, se bazeaza foarte mult pe experienta pe care oamenii o aveau atunci.Multe dintre lectiile invatate din procesele de la Nurnberg ne arata ca oamenii care au asistat la atrocitatile impotriva umanitatii nu au facut decat sa respecte legea, pentru ca acestea pareau legale. Acele legi fusesera votate in mod democratic. Asadar, daca o democratie decide sa introduca legi care incalca drepturile fundamentale, trebuie sa ne asiguram ca in Europa de dupa razboi acestea nu vor mai fi posibile", a afirmat Frans Timmermans.El a subliniat ca societatile noastre sunt bazate pe democratie, stat de drept si respectarea drepturilor omului."Ceea ce am vazut in ultimii ani din pacate este ca foarte des Comisia Europeana, Consiliul Europei critica schimbari care ar spori controlul puterii executive asupra celei judiciare si uneori aceasta sporire a ingerintelor este aparata cu argumentul 'Noi am castigat alegerile' si cand sunt criticate atacurile impotriva mass-media cei care se lanseaza in aceste atacuri spun ca ei detin majoritatea si 'trebuie sa fim ascultati, pentru ca noi detinem controlul'", a precizat prim-vicepresedintele Comisiei Europene.Frans Timmermans a explicat insa ca o democratie poate fi judecata in primul rand prin modul in care sunt respectate drepturile celor aflati in minoritate."'Daca am pierdut alegerile, iar presa era impotriva mea, mediul de afaceri era impotriva mea. Si atunci ce fac, data viitoare cand planuiesc sa candidez? Ma asigur ca toate aceste parti, instituti nu vor mai fi impotriva mea, ci ma vor sustine'. Din punctu ...citeste mai departe despre " Timmermans: Daca statul de drept e amenintat, daca democratia e reinterpretata dupa ideea "castigatorul ia totul", asta inseamna coruptie crescuta " pe Ziare.com