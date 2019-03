Timmermans: De cand am publicat raportul MCV nu am vazut niciun progres. Vrem sa ne asiguram ca lupta impotriva coruptiei continua

"Am spus clar ca vreau sa vorbesc cu reprezentantii Guvernului Romaniei despre recomandarile pe care Comisia le-a dat in raportul MCV. Vrem sa ne asiguram ca exista progrese in privinta Justitiei din Romania, vrem sa ne asiguram ca lupta impotriva coruptiei continua, pentru ca este foarte important pentru viitorul acestei tari. Problema mea este ca de cand am publicat raportul MCV nu am vazut niciun progres", a declarat prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, luni, la Bucuresti.Intrebat despre activarea articolului 7 din Tratatul UE, cum s-a intamplat in cazul Ungariei si al Poloniei, oficialul european nu a dorit sa speculeze ce se va intampla, insa a zis ca Romania poate utiliza raportul MCV pentru a se pune in acord cu Comisia Europeana."Nu voi specula urmatorii pasi. Fiecare tara este diferita si avem o posibilitate unica cu Romania pentru ca poate utiliza raportul MCV pentru a rezolva chestiunile cu care nu suntem de acord astazi. Sa speram ca vom fi de acord maine. Trebuie sa ne asiguram ca facem pasi inainte. Ne-am oferit de multe ori ca atunci cand puneti la cale o legislatie noua sa veniti inainte sa ne sfatuim, asta e ce spun de fiecare data ca Romania sa nu mai faca pasi in directia gresita. Stiu ca e necesara transpunerea deciziilor CCR in legislatie, dar la fel de important e sa nu faceti pasi inapoi in lupta impotriva coruptiei", a mai spus Frans Timmermans.Oficialul european a participat, luni, la Biblioteca Centrala Universitara din Bucuresti, la evenimentul la care Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) i-a acordat inalta distinctie de Doctor Honoris Causa. La eveniment a vorbit despre drepturi si libertati fundamentale, dar si despre statul de drept, spunand ca atunci cand acesta este incalcat, insitutiile sunt puse sub un anumit control."Daca o democratie decide sa introduca legi care incalca drepturile fundamentale, trebuie sa ne asiguram ca in Europa de dupa razboi asa ceva nu mai este posibil. Societatea noastra si institutiile noastre sunt bazate pe democratie, stat de drept si respectarea drepturilor omului. Nu poti sa folosesti unul dintre aceste concepte impotriva celuilalt.Dar ceea ce am vazut in ultimii ani, din pacate, foarte des ...citeste mai departe despre " Timmermans: De cand am publicat raportul MCV nu am vazut niciun progres. Vrem sa ne asiguram ca lupta impotriva coruptiei continua " pe Ziare.com