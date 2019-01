Timmermans i-a scris lui Dancila despre ordonanta lui Toader: Juncker s-a exprimat deja extrem de clar impotriva amnistiei

"Comisia urmareste indeaproape discutiile din Romania privind posibila ordonanta de urgenta pe masuri extraordinare de apel ca urmare a doua decizii ale Curtii Constitutionale. Comisia deja a luat act de prima decizie privind completurile de 5 judecatori in raportul MCV.Prim-vicepresedintele Timmermans a transmis ingrijorarile Comisiei si a cerut lamuriri in cadrul unei scrisori adresate premierului roman pe 24 ianuarie.Amintim si ca presedintele Juncker s-a exprimat extrem de clar in ce priveste posibilitatea adoptarii unei amnistii in timpul vizitei sale recente la Bucuresti. Asa cum Comisia a spus in repetate randuri, este esential ca Romania sa revina pe drumul combaterii coruptiei pentru a asigura independenta judiciara si a evita si alti pasi inapoi", arata Christian Wigand, purtator de cuvant al Comisiei Europene, intr-o declaratie pentru Ziare.com.Juncker: O amnistie ar fi un pas inapoi pentru Romania. Nu putem sa exportam in Europa conflicte internePremierul Viorica Dancila a afirmat, vineri, la inceputul sedintei de Guvern, ca este o "campanie de dezinformare impotriva tarii noastre" si ca, in intalnirile avute cu oficiali europeni, a dat asigurari ca respectarea drepturilor cetatenilor, apararea statului de drept si asigurarea independentei justitiei "sunt in centrul preocuparilor" Guvernului."Curtea Constitutionala a constatat ca au fost folosite practici in afara cadrului legal care au viciat actul de justitie, iar aceasta situatie trebuie indreptata", a spus Dancila.Citeste mai multe despre ordonanta anuntata de Tudorel Toader si potentialele ei efecte:Toader anunta OUG pentru toti condamnatii de completurile de 5 de la ICCJ, inclusiv Liviu Dragnea. Are planuri si pentru dosarele afectate de protocoaleTrei asociatii de magistrati cer Guvernului sa nu adopte ordonanta pentru condamnatii completurilor de 5 judecatoriLazar, despre OUG pe completuri: Jocul politic e de asa natura incat trebuie sa adopte o anumita cale. Protocolul cu SRI, bumerang politicOrdonanta anuntata de Toader pentru condamnatii comple ...citeste mai departe despre " Timmermans i-a scris lui Dancila despre ordonanta lui Toader: Juncker s-a exprimat deja extrem de clar impotriva amnistiei " pe Ziare.com