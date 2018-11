"Titus Corlatean si-a dat demisia din aceasta comisie parlamentara si o vom propune pe doamna Gabriela Cretu", a precizat, miercuri, secretarul Camerei Deputatilor Georgian Pop, dupa sedinta Birourilor permanente reunite.De asemenea, Titus Corlatean a demisionat si din fruntea delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei."As dori sa va aduc la cunostinta faptul ca, din ratiuni politice de natura interna, dar si considerente relevante pentru actiunea politica si guvernamentala din domeniul politicii externe, cu speciala privire la tematica afacerilor europene, am decis asupra oportunitatii incetarii mandatelor pe care le exercit in calitate de presedinte al Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru coordonarea activitatii parlamentare necesare pregatirii Presedintiei Consiliului uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 si, respectiv, al delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei", precizeaza Titus Corlatean in scrisoarea adresata conducerii Parlamentului.Reamintim ca in urma cu cateva zile a demisionat si ministrul pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, cel care se ocupa cu pregatirea preluarii presedintiei Consiliului UE, locul sau fiind luat de George Ciamba. ...citeste mai departe despre " Titus Corlatean a demisionat de la conducerea Comisiei pentru pregatirea Presedintiei Consiliului UE " pe Ziare.com