Toader anunta ca abuzul in serviciu trebuie redefinit de Parlament, iar pedepsele din Codul penal sunt prea dure

Totodata, in opinia sa, Codul penal roman este mult mai coercitiv decat cele ale altor state democratice. "Noi trebuie sa continuam procesul acesta prin care preventia sa fie pe primul plan, prin care coercitia, pedeapsa sa fie ultima solutie (...) adica societatea nu trebuie sa fie canalizata pe ideea construim penitenciare si-i bagam la inchisoare", afirma Toader."Abuzul, dupa parerea mea, trebuie redefinit pentru ca in Codurile penale din Europa, cu standardele ei moderne, europene, pe care trebuie sa le atingem, nu prevede o astfel de formulare a abuzului laxa, in care sa putem incadra orice", a spus Tudorel Toader, la Antena 3.Toader a mai spus ca, referitor la abuzul in serviciu, este increzator "ca legiuitorul va gasi formula cea mai buna", deci ca aceasta redefinire va fi facuta in Parlament.Ministrul Justitiei a afirmat ca actuala definitie a abuzului in serviciu dateaza din anul 1968.Toader a precizat ca in tari europene precum Germania, Franta sau Polonia abuzul in serviciu este foarte clar definit, "stii precis in ce consta fapta".Toader a mai spus si ca actualul Cod penal roman este mult mai coercitiv decat cel din alte tari europene democrate si ca, in opinia sa, pedeapsa trebuie sa fie ultima solutie in ceea ce priveste infractiunea, iar accentul trebuie pus pe preventie si reintegrarea sociala a infractorilor."Daca facem o comparatie intre reglementarile din Codul Penal roman si reglementarile din alte coduri penale din state unde democratia e consolidata observam deosebiri fundamentale si in continutul normei de incriminare, dar si in pedeapsa.Noi am trecut in 2014, cand a intrat in vigoare noul Cod penal, am trecut de la regimul represiv la un regim preventiv, cu pedepse mai mici, cu preventie mai eficienta, dar sa stiti ca pedepsele pe care astazi le avem in Codul Penal sunt cu mult mai mari decat pedepsele din alte tari europene sau nu, cu democratie consolidata.Noi trebuie sa continuam procesul acesta prin care preventia sa fie pe primul plan, prin care coercitia, pedeapsa sa fie ultima solutie, in care sa punem accentul pe confiscarea bunurilor dobandite care au servit la savarsirea infractiunii, prin care sa punem accent pe reintegrarea sociala a celui care a comis fapte p