Toader, despre amnistie si gratiere: Guvernul poate sa adopte OUG, dar Parlamentul trebuie sa fie in activitate

Prezent miercuri la Antena 3, Tudorel Toader a fost intrebat in ce conditii poate adopta Guvernul o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere."Pozitia mea este in acord cu exigentele constitutionale. Regimul pedepselor si infractiunilor se stabileste prin lege organica. Spune art.115 din Constitutie ca Guvernul poate fi legiuitor delegat, poate sa adopte OUG, chiar daca e vorba inclusiv de pedepse, infractiuni, amnistie si gratiere, ordonanta de urgenta care la randul ei trebuie sa indeplineasca niste cerinte: sa fie depusa la secretarii celor doua Camere, sa fie publicata in Monitor, isi produce efectul chiar din ziua publicarii, dar Parlamentul trebuie sa fie in activitate.Daca nu, pe secretarii celor doua Camere nu i-ai gasi unde se depune ordonanta. Prin urmare, v-am descris procedurile constitutionale. Pozitia mea este si va fi in acord cu Constitutia. La Ministerul Justitiei nu a fost si nu este niciun proiect de astfel de act normativ si nici macar o dezbatere pe aceasta tema", a spus Tudorel Toader.