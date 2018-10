Toader primeste marti dimineata Comisia MCV. Dupa-amiaza merge cu Dancila la Strasbourg, pentru discutii cu Timmermans

"Maine dimineata, la orele 08:30, vom primi la Ministerul Justitiei membrii Comisiei pentru verificarea MCV. Noi avem pregatit raportul cu elementele de progres pe care le-am inregistrat. Le vom prezenta, le vom dezbate.Dar, MCV-ul acesta, un mecanism instituit in 2007, de aproape 11 ani de zile, cu parere de rau trebuie sa spun ca nu a fost chiar riguros instituit, pentru ca initial erau trei recomandari. Romania tot face eforturi de 10 -11 ani sa le indeplineasca si am mai ramas, din trei, cu 12 recomandari.Astazi, dupa 11 ani, avem 12 recomandari, desi plecasem de la trei. De ce anume? Pentru ca cele trei initiale erau ca niste tinte mobile. Tot timpul cand te apropiai de ele, nu erau indeplinite si mai aparea altceva si altceva. De data recenta, s-a solicitat Comisiei: 'spuneti-ne ce inseamna fiecare recomandare, ca sa stim sa bifam ce avem de indeplinit, ca sa stim daca am indeplinit sau nu'.Eu, ca unul care am participat la fiecare intrevedere si discutie si la intocmirea rapoartelor intermediare, va pot spune ca sunt progrese evidente", a sustinut ministrul Justitiei intr-o interventie la Antena3.Citeste mai multe despre: Timmermans avertizeaza guvernul PSD: Situatia din Romania s-a degradat. Am fost socati de imaginile cu protestatari agresati, ei nu erau huligani (Video) .In plus, acesta a anuntat ca va merge la Strasbourg cu premierul Viorica Dancila."Maine dupa-amiaza, merg la Strasbourg impreuna cu doamna premier si ne vom intalni cu prim-vicepresedintele Timmermans. Eu m-am intalnit cu domnia sa de multe ori. I-am cerut si ii voi cere si maine sa depasim faza aceea a ingrijorarilor, preocuparilor, potentiala afectare a statului de drept. Sa discutam punctual, solutia legislativa cutare nu este buna, pentru ca poate fi indreptata prin modificarea X si asa mai departe.Adica sa iesim din enunturile de principiu, dar care nu au o abordare secventiala documentata. Vom participa la dezbaterile din Parlament, dupa care, pe datele de 16, 17, 18 octombrie, ma voi deplasa la Venetia, la lucrarile Comisiei de la Venetia. Parte dintre, sa spunem, recomandarile ...citeste mai departe despre " Toader primeste marti dimineata Comisia MCV. Dupa-amiaza merge cu Dancila la Strasbourg, pentru discutii cu Timmermans " pe Ziare.com