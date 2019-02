Toader sustine ca informatii despre Kovesi au ajuns deja la ministrii de Justitie din UE si la Parlamentul European, insa nu de la el

Intrebat daca le-a prezentat omologilor din statele membre decizia Curtii Constitutionale a Romaniei privind demiterea din functie a Laurei Codruta Kovesi sau daca si-a schimbat parerea in aceasta privinta, in contextul aparitiei fostei sefe a DNA pe lista celor trei procurori care candideaza pentru conducerea Parchetului European, Tudorel Toader a declarat ca isi mentine punctul de vedere."Nu mi-am schimbat si, de regula, eu cand imi exprim un punct de vedere, il exprim documentat, ulterior rareori mi-l schimb.Comunicarea a fost facilitata de asociatiile profesionale de magistrati, care inteleg ca s-au adresat ministrilor, sigur, de pe pozitii oarecum diferite. Din cate am aflat eu, informatiile deja sunt circulate si ajunse la ministrii de Justitie, nu de la mine, ajunse la ministrii de Justitie, ajunse chiar si la Parlamentul European", a precizat ministrul Justitiei, pentru Agrepres.El a adaugat ca alegerea procurorul sef al Parchetului European cade in sarcina Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene, nefiind responsabilitatea sa ca ministru al Justitiei din Romania.Favorita KovesiLaura Codruta Kovesi s-a clasat prima in cursa pentru functia de sef al Parchetului European, dupa interviul sustinut in fata unui juriu de specialisti in drept ai UE.Acest juriu a intocmit o lista scurta de 3 candidati agreati pentru inalta functie, iar fosta sefa a DNA este pe prima pozitie, fiind urmata de Jean - Francois Bohnert (Franta) si Andres Ritter (Germania).Imediat dupa ce a aflat vestea, Tudorel Toader a spus ca isi va informa omologii din UE despre asa-zisele abuzuri comise de Kovesi si ca le va trimite inclusiv decizia CCR care l-a obligat pe presedintele Klaus Iohannis sa o demita in vara anului trecut.Citeste si - The Guardian scrie despre cazul Kovesi: Tara care vrea sa-si blocheze propriul candidat la sefia Parchetului European, dar nu are drept de vetoApelul magistratilor din RomaniaIn acest context, trei asociatii de magistrati au facut apel la ministrii de Justitie ai UE, care se afla la Bucuresti, sa ia in calcul includerea pe ordinea de zi a reuniunii informale a JAI de vineri a situatiei respectarii independentei Justitiei din Rom ...citeste mai departe despre " Toader sustine ca informatii despre Kovesi au ajuns deja la ministrii de Justitie din UE si la Parlamentul European, insa nu de la el " pe Ziare.com